سهیلا علیزاده، رئیس هیئت‌مدیره شرکت "بهین تجارت رستاک خلیج فارس"، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از روند ناعادلانه تخصیص سهمیه و ارز به واردکنندگان نهاده‌های دامی انتقاد کرد و هشدار داد: سیاست‌های فعلی باعث حذف تدریجی سازمان‌های کوچک و تقویت سازمان‌های بزرگ و مسلط بر بازار شده است که این تمرکز قدرت، رقابت سالم را از بین برده و امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند.

به گفته علیزاده، بخش خصوصی بیش از ۵۲ درصد نهاده‌های استراتژیک کشور شامل ذرت، جو و کنجاله سویا را تأمین می‌کند، اما در ماه‌های اخیر سهمیه‌ها به‌ صورت محدود و شبانه به سازمان‌های کوچک اختصاص یافته و ظرف یک روز هم تمام می‌شود، در حالی که شرکت‌های بزرگ با چندین زیرمجموعه همچنان قدرت بیشتری پیدا می‌کنند.

علیزده افزود: بر اساس آمار گمرک، در چهار ماهه نخست ۱۴۰۴ واردات نهاده‌های دامی شامل ۲.۹ میلیون تن ذرت، ۱ میلیون تن جو و ۸۵۰ هزار تن کنجاله سویا بوده و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال به ۱۴.۵ تا ۱۵ میلیون تن برسد.

او هشدار داد در صورت تداوم سیاست‌های محدودکننده، این روند تأمین نهاده را دچار بحران می‌شود.

