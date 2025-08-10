هشدار یکی از فعالین تامین کننده نهادههای دامی:
حذف تدریجی سازمانهای کوچک و تقویت سازمانهای بزرگ
سهمیه بخشخصوصی محدودتر شد
رئیس هیئت مدیره شرکت "بهین تجارت رستاک خلیج فارس"، با انتقاد از تخصیص ناعادلانه سهمیه و ارز گفت: سیاستهای فعلی، شرکتهای کوچک را حذف کرده و بازار را به سازمانهای بزرگ میسپارد که در نتیجه امنیت غذایی مردم را تهدید میکند. واردات نهادههای دامی در چهار ماهه ابتدائی سال ۱۴۰۴ بیش از ۴.۷ میلیون تن بوده و در صورت تداوم این روند، تأمین نهادهها با بحران روبهرو خواهد شد.
سهیلا علیزاده، رئیس هیئتمدیره شرکت "بهین تجارت رستاک خلیج فارس"، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از روند ناعادلانه تخصیص سهمیه و ارز به واردکنندگان نهادههای دامی انتقاد کرد و هشدار داد: سیاستهای فعلی باعث حذف تدریجی سازمانهای کوچک و تقویت سازمانهای بزرگ و مسلط بر بازار شده است که این تمرکز قدرت، رقابت سالم را از بین برده و امنیت غذایی کشور را تهدید میکند.
به گفته علیزاده، بخش خصوصی بیش از ۵۲ درصد نهادههای استراتژیک کشور شامل ذرت، جو و کنجاله سویا را تأمین میکند، اما در ماههای اخیر سهمیهها به صورت محدود و شبانه به سازمانهای کوچک اختصاص یافته و ظرف یک روز هم تمام میشود، در حالی که شرکتهای بزرگ با چندین زیرمجموعه همچنان قدرت بیشتری پیدا میکنند.
علیزده افزود: بر اساس آمار گمرک، در چهار ماهه نخست ۱۴۰۴ واردات نهادههای دامی شامل ۲.۹ میلیون تن ذرت، ۱ میلیون تن جو و ۸۵۰ هزار تن کنجاله سویا بوده و پیشبینی میشود این رقم تا پایان سال به ۱۴.۵ تا ۱۵ میلیون تن برسد.
او هشدار داد در صورت تداوم سیاستهای محدودکننده، این روند تأمین نهاده را دچار بحران میشود.