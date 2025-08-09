مشکلات تخصیص ارز و ثبت سفارش، چالش اصلی واردات مواد غذایی اساسی+ (ویدیو)
مدیرعامل گروه مواد غذائی علاءالدین، با اشاره به دشواریهای فعالیت در حوزه واردات مواد غذایی اساسی، مشکلات تخصیص ارز و ثبت سفارش را عامل اصلی تأخیرها و کاهش اعتبار نزد فروشندگان خارجی دانست و تاکید کرد که با وجود این چالشها، تلاش برای تأمین قوت غالب مردم و حفظ برکت سفرههای آنان ادامه دارد.
قنبر حسامی، مدیرعامل گروه مواد غذائی علاءالدین در گفتگو با خبرگزاری ایلنا، اظهار کرد: شرایط فعالیت در این حوزه نسبت به سالهای گذشته با دشواریهای بیشتری همراه شده است.
وی افزود: گروه مواد غذائی علاءالدین در زمینه واردات روغنهای خوراکی، حبوبات، برنج و نهادههای دام فعالیت دارد و اصلیترین چالشهای پیش روی ما مربوط به تأمین ارز و ثبت سفارش کالاست.
حسامی تصریح کرد: فرآیند تخصیص ارز به مدت قابل توجهی طول میکشد که این امر موجب کاهش اعتبار ما نزد فروشندگان خارجی میشود و ما را ملزم میکند به روشهایی برای تأمین منابع مالی فروشندگان خارجی متوسل شویم.
وی در پایان تأکید کرد: با وجود این مشکلات، ما همچنان متعهد به تأمین مواد اساسی مورد نیاز سفره مردم و حفظ برکت این حوزه هستیم و امیدواریم با همکاری مسئولین، روند تخصیص ارز و ثبت سفارش تسهیل شود.