مشکلات تخصیص ارز و ثبت سفارش، چالش اصلی واردات مواد غذایی اساسی+ (ویدیو)

قنبر حسامی، مدیرعامل گروه مواد غذائی علاءالدین در گفتگو با خبرگزاری ایلنا، اظهار کرد: شرایط فعالیت در این حوزه نسبت به سال‌های گذشته با دشواری‌های بیشتری همراه شده است.

وی افزود: گروه مواد غذائی علاءالدین در زمینه واردات روغن‌های خوراکی، حبوبات، برنج و نهاده‌های دام فعالیت دارد و اصلی‌ترین چالش‌های پیش روی ما مربوط به تأمین ارز و ثبت سفارش کالاست.

حسامی تصریح کرد: فرآیند تخصیص ارز به مدت قابل توجهی طول می‌کشد که این امر موجب کاهش اعتبار ما نزد فروشندگان خارجی می‌شود و ما را ملزم می‌کند به روش‌هایی برای تأمین منابع مالی فروشندگان خارجی متوسل شویم.

وی در پایان تأکید کرد: با وجود این مشکلات، ما همچنان متعهد به تأمین مواد اساسی مورد نیاز سفره مردم و حفظ برکت این حوزه هستیم و امیدواریم با همکاری مسئولین، روند تخصیص ارز و ثبت سفارش تسهیل شود.

