مشکلات تخصیص ارز و ثبت سفارش، چالش اصلی واردات مواد غذایی اساسی+ (ویدیو)
مدیرعامل گروه مواد غذائی علاءالدین، با اشاره به دشواری‌های فعالیت در حوزه واردات مواد غذایی اساسی، مشکلات تخصیص ارز و ثبت سفارش را عامل اصلی تأخیرها و کاهش اعتبار نزد فروشندگان خارجی دانست و تاکید کرد که با وجود این چالش‌ها، تلاش برای تأمین قوت غالب مردم و حفظ برکت سفره‌های آنان ادامه دارد.

قنبر حسامی، مدیرعامل گروه مواد غذائی  علاءالدین در گفتگو با خبرگزاری ایلنا،  اظهار کرد: شرایط فعالیت در این حوزه نسبت به سال‌های گذشته با دشواری‌های بیشتری همراه شده است.

وی افزود: گروه مواد غذائی علاءالدین در زمینه واردات روغن‌های خوراکی، حبوبات، برنج و نهاده‌های دام فعالیت دارد و اصلی‌ترین چالش‌های پیش روی ما مربوط به تأمین ارز و ثبت سفارش کالاست.

حسامی تصریح کرد: فرآیند تخصیص ارز به مدت قابل توجهی طول می‌کشد که این امر موجب کاهش اعتبار ما نزد فروشندگان خارجی می‌شود و ما را ملزم می‌کند به روش‌هایی برای تأمین منابع مالی فروشندگان خارجی متوسل شویم.

وی در پایان تأکید کرد: با وجود این مشکلات، ما همچنان متعهد به تأمین مواد اساسی مورد نیاز سفره مردم و حفظ برکت این حوزه هستیم و امیدواریم با همکاری مسئولین، روند تخصیص ارز و ثبت سفارش تسهیل شود.

 

