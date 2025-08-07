خبرگزاری کار ایران
آغاز فروش ارز اربعین از طریق روبیکا با همکاری بانک سپه

آغاز فروش ارز اربعین از طریق روبیکا با همکاری بانک سپه
زائران اربعین حسینی می‌توانند از طریق سوپراپلیکیشن روبیکا و با همکاری بانک سپه، نسبت به خرید ارز زیارتی اقدام کنند. این خدمت با هدف تسهیل دسترسی به ارز و کاهش مراجعات حضوری در دسترس کاربران قرار می‌گیرد.

به گزارش ایلنا :کاربران روبیکا با نصب یا به‌روزرسانی آخرین نسخه سوپراپلیکیشن روبیکا، می‌توانند وارد فرایند ثبت‌نام شده و درخواست دریافت ارز زیارتی را ثبت کنند. هر زائر امکان دریافت تا سقف ۲۰۰ هزار دینار عراق را دارد؛ مبلغی که مطابق نرخ مرکز مبادله محاسبه می‌شود.

فروش ارز برای افراد بالای ۱۸ سال، با تطبیق اطلاعات هویتی و شماره تلفن همراه ثبت‌شده در سامانه صورت می‌پذیرد. همچنین زائران بین ۵ تا ۱۸ سال نیز می‌توانند با استفاده از شماره تلفن والدین یا اعضای خانواده، فرآیند ثبت درخواست را انجام دهند.

این خدمت با همکاری مکانیزه میان روبیکا و سامانه سنا انجام می‌شود و اطلاعات ثبت‌شده کاربران به صورت خودکار در این سامانه بارگذاری می‌شود. گفتنی است دریافت ارز اربعین، منافاتی با دریافت ارز مسافرتی برای پروازهای خارجی ندارد و زائران هوایی می‌توانند از هر دو سهمیه به‌صورت هم‌زمان استفاده کنند.

علاوه بر این سوپراپلیکیشن روبیکا امکان تماس صوتی و تصویری رایگان را با استفاده از رومینگ همراه اول و ایرانسل برای ارتباط آسان‌تر زائران حسینی فراهم کرده است.

 

