رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان بذر ایران در گفتگو با ایلنا:
ارزآوری ۲ میلیارد دلاری با واردات کمتر از ۱۰۰ میلیون یورو
رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان بذر ایران با اشاره به وجود ۶۶ عضو فعال در این انجمن گفت: تمام تولیدات صیفیجات کشور وابسته به بذرهای اصلاح شده است و این انجمن علاوه بر تأمین غذای ۹۰ میلیون نفر، سالانه ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلار ارزآوری برای کشور دارد.
منصور هاشمی، رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان بذر ایران در گفتگو با ایلنا اظهار کرد: انجمن واردکنندگان بذر ایران هم اکنون حدود ۶۶ عضو دارد. این اعضاء با وجود رقابت در بازار، همکار و دوست یکدیگر هستند و تلاش میکنند با ارائه بذرهای مرغوب و درجه یک تولید شده در خارج از کشور، خدمات بهتری به کشاورزان کشور و تولید ملی ارائه کنند.
رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان بذر ایران افزود: این انجمن پیشتر به صورت یک تشکل زیرمجموعه اتحادیه فعالیت داشت؛ اما از حدود ۱۲ تا ۱۳ سال پیش بهطور مستقل تحت عنوان انجمن واردکنندگان بذر ایران فعالیت خود را آغاز کرد. در آن زمان تنها ۱۸ عضو داشتیم؛ اما امروز این تعداد به ۶۶ عضو فعال رسیده است.
وابستگی کامل تولید صیفیجات به بذرهای اصلاحشده
وی اضافه کرد: تمام تولیدات صیفیجات کشور از بذرهای اصلاح شده تأمین میشود. بهعنوان مثال، رب گوجه فرنگی ایران حدود ۲۰۰ میلیون دلار صادرات سالانه دارد، در حالی که کل واردات بذر صیفیجات کمتر از ۱۰۰ میلیون یورو است. البته این آمار شامل محصولاتی مانند ذرت و گندم نمیشود.
هاشمی ادامه داد: این انجمن توانسته است علاوه بر تأمین غذای ۹۰ میلیون نفر جمعیت کشور، سالانه حدود ۱.۵ تا دو میلیارد دلار ارزآوری برای ایران ایجاد کند و این موضوع یکی از افتخارات ماست.
تأخیر در تخصیص ارز و تهدید محصولات فصلی
رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان بذر ایران با اشاره به مشکلات پیشرو عنوان کرد: در حال حاضر، مسائل و مشکلات خود را به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و کمیسیون کشاورزی مجلس منتقل کردهایم و آنها در جریان موضوع هستند. با این حال، مشکل اصلی، تأخیر طولانی در تخصیص ارز است که گاه به چهار تا ۴.۵ ماه میرسد.
وی خاطرنشان کرد: برای محصولات فصلی، این تأخیر میتواند بسیار خطرناک باشد. به عنوان مثال، وقتی زمان کاشت پیاز یا هندوانه فرامیرسد، نمیتوان بذر را دو یا سه ماه بعد کشت کرد. این تأخیر موجب میشود بذرها در انبار بمانند، دچار آفت یا مشکلات زیستی شوند و کیفیت آنها افت پیدا کند.
هاشمی متذکر شد: امیدواریم مشکل تخصیص و تامین ارز به موقع برطرف شود و همچنین مسائل سامانه جامع تجارت هرچه سریعتر حل شود؛ چراکه دیگر مشکلات در مقایسه با این موارد قابلحل هستند.