بن گویر باید استعفا بدهد

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «جکی روزن»، سناتور آمریکایی به اظهارات «ایتامار بن گویر»، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی درباره کشتارها در غزه واکنش نشان داد.

روزن در واکنش به اظهارات ضد انسانی بن گویر که گفته بود نیروهای اشغالگر صهیونیست باید هر شب ۳۰ یا ۴۰ نفر را در غزه بکشند خواستار استعفای وی شد.

این سناتور دموکرات در پستی در پلتفرم ایکس ضمن وحشتناک و غیرقابل دفاع دانستن این اظهارات از «بنیامین نتانیاهو»نخست وزیر رژیم صهیونیستی خواست تا اظهارات بن گویر را محکوم کند.





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