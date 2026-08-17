به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز یکشنبه اعلام کرد که رزمایش‌های نظامی مشترک واشنگتن و کره جنوبی را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد و دلیل این تصمیم را روابط «بسیار خوب» خود با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، عنوان کرد.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» گفت به «پیت هگست»، وزیر دفاع آمریکا، دستور داده است حجم رزمایش‌های مشترک با کره جنوبی به شکل چشمگیری کاهش یابد.

وی با انتقاد از این رزمایش‌ها گفت: «این رزمایش‌ها نه‌تنها پرهزینه هستند و آمریکا مانند همیشه بخش قابل توجهی از هزینه‌های آن را متحمل می‌شود، بلکه پیام نامناسب و کاملاً خصمانه‌ای به کشوری ارسال می‌کنند که در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ همواره به آمریکا احترام گذاشته و تهدیدی ایجاد نکرده است.»

ترامپ همچنین به مخالفت کره جنوبی با مشارکت در اقدامات علیه ایران اشاره کرد و گفت اخیرا از رئیس‌جمهور کره جنوبی پرسیده است که آیا سئول مایل است در روند خلع سلاح هسته‌ای ایران با واشنگتن همکاری کند که پاسخ آنها «نه، متشکریم!» بوده است.

رئیس‌جمهور آمریکا با بیان اینکه برای لغو کامل رزمایش‌های پیش‌رو دیگر دیر شده است، گفت از موافقت قبلی واشنگتن با برگزاری این تمرین‌های نظامی «راضی نیست» و بار دیگر بر روابط «بسیار خوب» خود با رهبر کره شمالی تأکید کرد.

رزمایش نظامی سالانه آمریکا و کره جنوبی با عنوان «اولچی گارد آزادی» قرار است از ۱۷ تا ۲۷ اوت برگزار شود.

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