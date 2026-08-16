وقوع آتشسوزی گسترده در اردوگاه آوارگان شاریا در دهوک عراق
یکی از مسئولان اداره مهاجرت و امور مهاجران در استان دهوک عراق امروز یکشنبه از وقوع آتشسوزی گسترده در اردوگاه آوارگان شاریا در جنوب این استان خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «شفان عیسی»، یکی از مسئولان اداره مهاجرت و امور مهاجران در استان دهوک عراق از وقوع آتشسوزی گسترده در اردوگاه آوارگان شاریا در جنوب این استان خبر داد.
به گزارش شفق نیوز، عیسی گفت که این آتشسوزی ۱۰ چادر را در داخل اردوگاه دربر گرفت، اما هیچگونه تلفات یا مصدومیت در میان آوارگان گزارش نشده است.
وی اشاره کرد که این آتشسوزی خسارتهای مادی گستردهای به لوازم موجود در چادرهای آسیب دیده وارد کرده است.
این مقام عراقی گفت که تیمهای دفاع مدنی به محض وقوع آتشسوزی عازم محل حادثه شدند و توانستند آتش را مهار و از گسترش آن به دیگر چادرها و مناطق مجاور جلوگیری کنند.