انتقال ۳۸ بیمار فلسطینی از طریق گذرگاه رفح

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، هلال احمر فلسطین اعلام کرد که در عملیات تخلیه پزشکی از طریق گذرگاه رفح غزه مشارکت داشته و در جریان این عملیات ۷۴ نفر، از جمله ۳۸ بیمار و ۳۶ همراه، را منتقل کرده است.

خبرگزاری فلسطینی وفا گزارش داد که این تخلیه با هماهنگی سازمان بهداشت جهانی و به عنوان بخشی از تلاش‌های مداوم برای دسترسی بیماران غزه به درمان در خارج از این منطقه جنگ‌زده انجام شده است.

بمباران رژیم صهیونیستی در طول جنگ علیه این منطقه، بخش بهداشت آن را که پیش از جنگ نیز به شدت تحت فشار بود، ویران کرده و آن را تا آستانه فروپاشی پیش برده است.

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