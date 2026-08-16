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ادامه تلاش‌ها برای مهار بزرگ‌ترین آتش‌سوزی جنگلی ثبت‌شده در بلژیک

ادامه تلاش‌ها برای مهار بزرگ‌ترین آتش‌سوزی جنگلی ثبت‌شده در بلژیک
کد خبر : 1826591
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مقامتات محلی در بلژیک اعلام کردند که تلاش‌ها برای مهار بزرگترین آتش‌سوزی جنگلی در این کشور ادامه دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، آتش‌سوزی در منطقه حفاظت‌شده «های فنس» در شرق بلژیک، از روز جمعه ادامه دارد و آتش‌نشانان از سراسر این کشور، کشورهای آلمان و لوکزامبورگ و همچنین ارتش و کشاورزان، در تلاش برای مهار آن هستند.

مقامات محلی اعلام کردند که آتش‌نشانان تمام شب را صرف مبارزه با بزرگترین آتش‌سوزی جنگلی ثبت‌شده بلژیک کردند که تا صبح یکشنبه ۳ هزار هکتار زمین را سوزانده و به سمت مرز آلمان در حرکت است.

«استفانی ارنوکس»، سخنگوی اداره منطقه «والونی» بلژیک، در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز گفت که امدادگران روز یکشنبه بر خط مقدم آتش‌سوزی که به سمت آلمان در حرکت بود، متمرکز بودند و امیدوار بودند که هوای خنک‌تر و مرطوب‌تر از تلاش‌های مهار آن پشتیبانی کند.

 

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