چندین کشته و زخمی در پی وقوع سیل در اسپانیا
سیل در اسپانیا چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت.
سیل در اسپانیا چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت.
مقامات اعلام کردند که سیل و رانش زمین ناشی از باران سیلآسا، دو زن مسن را در مناطق روستایی شمال غربی اسپانیا کشته و دو نوزاد را زخمی کرده است.
این در حالی است که هفت منطقه در روز یکشنبه به دلیل طوفان و باران شدید در وضعیت هشدار زرد قرار گرفتند.
مرگ این زنان که به ترتیب حدود ۶۰ و ۸۰ سال سن داشتند، توسط خدمات اورژانس منطقه کاستیا و لئون پس از فاجعه شامگاه شنبه در روستای مانزاندو د والدوزا، در نزدیکی پونتهودرا، تأیید شد.
مقامات افزودند که دو نوزاد به دلیل کبودی تحت درمان قرار گرفتند.