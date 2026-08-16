چندین کشته و زخمی در پی وقوع سیل در اسپانیا

سیل در اسپانیا چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت.

مقامات اعلام کردند که سیل و رانش زمین ناشی از باران سیل‌آسا، دو زن مسن را در مناطق روستایی شمال غربی اسپانیا کشته و دو نوزاد را زخمی کرده است.

این در حالی است که هفت منطقه در روز یکشنبه به دلیل طوفان و باران شدید در وضعیت هشدار زرد قرار گرفتند.

مرگ این زنان که به ترتیب حدود ۶۰ و ۸۰ سال سن داشتند، توسط خدمات اورژانس منطقه کاستیا و لئون پس از فاجعه شامگاه شنبه در روستای مانزاندو د والدوزا، در نزدیکی پونته‌ودرا، تأیید شد.

مقامات افزودند که دو نوزاد به دلیل کبودی تحت درمان قرار گرفتند.

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