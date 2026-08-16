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اتحادیه عرب حملات مداوم اسرائیل به لبنان را محکوم کرد

اتحادیه عرب حملات مداوم اسرائیل به لبنان را محکوم کرد
کد خبر : 1826348
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اتحادیه عرب حملات مداوم اسرائیل به لبنان را محکوم کرده و آن را «تشدید خطرناکی» خوانده که هرگونه تلاش برای حل و فصل مناقشه جاری را تهدید می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، اتحادیه عرب حملات مداوم اسرائیل به لبنان را محکوم کرده و آن را «تشدید خطرناکی» خوانده که هرگونه تلاش برای حل و فصل مناقشه جاری را تهدید می‌کند.

سخنگوی این اتحادیه افزود که سیاست‌ها و اقدامات اسرائیل «به‌وضوح نیت اشغالگران برای طولانی کردن درگیری‌ها، مانع‌تراشی در مذاکرات و تحمیل واقعیت جدیدی بر روی زمین را که کاملاً غیرقابل قبول و مردود است، آشکار می‌کند».

این سخنگو همچنین هشدار داد که اگر جامعه بین‌المللی، و به‌ویژه واشنگتن، «ماشین جنگی» اسرائیل را متوقف نکنند و آن را مجبور به رعایت قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل نکنند، این مناقشه می‌تواند گسترش یابد.

 

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