اتحادیه عرب حملات مداوم اسرائیل به لبنان را محکوم کرد
اتحادیه عرب حملات مداوم اسرائیل به لبنان را محکوم کرده و آن را «تشدید خطرناکی» خوانده که هرگونه تلاش برای حل و فصل مناقشه جاری را تهدید میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، اتحادیه عرب حملات مداوم اسرائیل به لبنان را محکوم کرده و آن را «تشدید خطرناکی» خوانده که هرگونه تلاش برای حل و فصل مناقشه جاری را تهدید میکند.
سخنگوی این اتحادیه افزود که سیاستها و اقدامات اسرائیل «بهوضوح نیت اشغالگران برای طولانی کردن درگیریها، مانعتراشی در مذاکرات و تحمیل واقعیت جدیدی بر روی زمین را که کاملاً غیرقابل قبول و مردود است، آشکار میکند».
این سخنگو همچنین هشدار داد که اگر جامعه بینالمللی، و بهویژه واشنگتن، «ماشین جنگی» اسرائیل را متوقف نکنند و آن را مجبور به رعایت قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل نکنند، این مناقشه میتواند گسترش یابد.