به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، کره‌شمالی در برابر پیشنهاد لی جائه‌میونگ، رئیس‌جمهور کره‌جنوبی، برای آغاز گفت‌وگو با هدف پایان رسمی جنگ دو کره و ایجاد سازوکار صلح، همچنان سکوت کرده است.

لی جائه‌میونگ روز شنبه در سخنرانی خود به مناسبت «روز آزادی» خواستار آغاز گفت‌وگو برای پایان رسمی جنگ کره و ایجاد یک نظام صلح در شبه‌جزیره شد؛ جنگی که از سال ۱۹۵۳ تنها با آتش‌بس متوقف شده و دو کره همچنان از نظر فنی در وضعیت جنگی قرار دارند.

با وجود این پیشنهاد، رسانه‌های رسمی کره‌شمالی از جمله خبرگزاری مرکزی کره و روزنامه «رودونگ سینمون» تا صبح امروز- یکشنبه- هیچ اشاره‌ای به سخنان رئیس‌جمهور کره جنوبی نکردند و تمرکز خود را بر مراسم هشتاد و یکمین سالگرد پایان استعمار ژاپن قرار دادند.

این سکوت پیونگ‌یانگ در حالی ادامه دارد که دولت لی از زمان روی کار آمدن در ژوئن سال گذشته، چندین بار برای ازسرگیری گفت‌وگو و کاهش تنش با کره شمالی تلاش کرده، اما با واکنش مثبتی از سوی پیونگ‌یانگ مواجه نشده است.

دولت کره جنوبی با وجود این بن‌بست اعلام کرده همچنان مسیر گفت‌وگو را دنبال خواهد کرد و تلاش می‌کند زمینه همزیستی مسالمت‌آمیز دو کره را فراهم کند.

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