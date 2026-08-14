به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت دفاع روسیه، امروز- جمعه- اعلام کرد نیروهای این کشور به حملات خود علیه زیرساخت‌های بندری و تجهیزات دریایی مورد استفاده ارتش اوکراین ادامه داده‌اند.

بر اساس این بیانیه، دو یدک‌کش دریایی اوکراین در آب‌های دریای سیاه، در جنوب‌غربی شهر میکولایف، هدف حملات پهپادی قرار گرفتند. مسکو مدعی شد این شناورها کشتی‌های باری حامل تسلیحات غربی برای ارتش اوکراین را به سمت بنادر این کشور همراهی می‌کردند.

روسیه همچنین اعلام کرد یک ایستگاه راه‌آهن در بندر اسماعیل اوکراین را هدف قرار داده است. به گفته وزارت دفاع روسیه، این ایستگاه برای بارگیری، نگهداری و انتقال محموله‌های نظامی و سوخت مورد استفاده قرار می‌گرفت.

مخالفت مسکو با آتش‌بس دریای سیاه

همزمان با این حملات، روسیه پیشنهاد برقراری آتش‌بس در دریای سیاه را رد کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع روس گزارش داد مسکو دلیلی برای پذیرش آنچه «راه‌حل‌های نصفه‌ونیمه» می‌خواند، نمی‌بیند و معتقد است چنین توافقی تنها فرصت تنفس موقت در اختیار دولت اوکراین قرار می‌دهد.

در تحولی دیگر، یگور کووالچوک، سرپرست فرمانداری منطقه بریانسک روسیه، اعلام کرد یک موشک اوکراینی به ساختمانی مسکونی در این منطقه اصابت کرده و یک نفر کشته شده است.

جنگ روسیه و اوکراین از فوریه ۲۰۲۲ ادامه دارد. مسکو پایان درگیری‌ها را به کنار گذاشتن تلاش کی‌یف برای پیوستن به ائتلاف‌های نظامی غربی مشروط کرده است؛ شرطی که اوکراین آن را دخالت در امور داخلی خود می‌داند.

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