همزمان با سفر پوتین؛ آمریکا حاکمیت ژاپن بر جزایر کوریل را به رسمیت شناخت

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، جورج گلاس در شبکه اجتماعی ایکس با تأکید بر حمایت آمریکا از ژاپن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متحدانش، اعلام کرد واشنگتن حاکمیت ژاپن بر آنچه توکیو «سرزمین‌های شمالی» می‌نامد، به رسمیت می‌شناسد.

این موضع آمریکا یک روز پس از سفر ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، به این جزایر اعلام شد؛ سفری که نخستین بازدید او از این مناطق محسوب می‌شود و با اعتراض شدید ژاپن روبه‌رو شده است.

سانائه تاکائوچی، نخست‌وزیر ژاپن، با محکوم کردن سفر پوتین تأکید کرد این جزایر، چه از نظر تاریخی و چه بر اساس حقوق بین‌الملل، بخشی جدایی‌ناپذیر از خاک ژاپن هستند.

وزیر خارجه ژاپن نیز سفیر روسیه را احضار و اعتراض شدید توکیو را به این سفر اعلام کرد. وزارت خارجه ژاپن هشدار داد اقدام پوتین می‌تواند تأثیر بسیار منفی بر روابط روسیه و ژاپن داشته باشد.

در مقابل، سفارت روسیه در توکیو تأکید کرد جزایر مورد مناقشه «بخش جدایی‌ناپذیر فدراسیون روسیه» هستند و سفر پوتین به این مناطق نیازی به هماهنگی با کشورهای دیگر ندارد.

این جزایر از دهه‌ها پیش به یکی از اصلی‌ترین اختلافات میان مسکو و توکیو تبدیل شده‌اند. اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۴۵ و در پایان جنگ جهانی دوم کنترل آنها را در اختیار گرفت و اختلاف بر سر مالکیتشان همچنان حل‌نشده باقی مانده است.