ائتلاف دریایی ۳۹ کشور به رهبری عربستان وارد مرحله عملیاتی شد
در بحبوحه تشدید تنشهای دریایی در منطقه، عربستان سعودی از فعالسازی رسمی ائتلاف دریایی چندملیتی با مشارکت ۳۹ کشور خبر داده است؛ ائتلافی که ریاض میگوید هدف آن حفاظت از کشتیرانی و مسیرهای انرژی است، اما زمانبندی تشکیل آن اهمیت آبراههای راهبردی منطقه را بیش از پیش برجسته کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، عربستان سعودی از آغاز رسمی فعالیت ائتلاف دریایی دفاعی چندملیتی با مشارکت نمایندگان ۳۹ کشور خبر داد؛ اقدامی که به گفته ریاض، این ائتلاف را وارد مرحله جدیدی از سازماندهی و فعالیت عملیاتی میکند.
وزارت دفاع عربستان اعلام کرد سومین نشست برنامهریزی این ائتلاف در مقر فرماندهی ناوگان غربی در شهر جده برگزار شد و نمایندگان ۳۹ کشور در آن حضور داشتند.
بر اساس بیانیه وزارت دفاع عربستان، تاکنون ۱۵ کشور بیانیه مشترک تشکیل ائتلاف را امضا کردهاند و ۱۳ کشور نیز با تکمیل روندهای داخلی و امضای منشور ائتلاف، رسماً به آن پیوستهاند. سایر کشورها نیز در حال تکمیل اقدامات لازم برای عضویت هستند.
مرحله جدید ائتلاف
ریاض همزمان با آغاز فعالیت رسمی ائتلاف، روند تکمیل ساختار سازمانی آن را نیز سرعت بخشیده است. فرماندهی دوره نخست ائتلاف به یک فرمانده سعودی سپرده شده و معاون وی از پاکستان انتخاب شده است.
مقر فرماندهی و نشان ائتلاف نیز تعیین شده و چارچوبهای سازمانی و برنامههای عملیاتی آن برای آغاز فعالیت تصویب شده است.
عربستان هدف از تشکیل این ائتلاف را ایجاد یک چارچوب دفاعی مشترک برای مقابله با تهدیدهای دریایی، تقویت امنیت کشتیرانی و تضمین آزادی عبور و مرور دریایی اعلام کرده است.
بر اساس برنامه اعلامشده، حفاظت از مسیرهای تجارت بینالمللی، تأمین امنیت خطوط انتقال انرژی و حفاظت از منافع مشترک دریایی در تنگه بابالمندب، دریای سرخ و خلیج عدن نیز در دستور کار ائتلاف قرار دارد.
کشورهای عضو همچنین قرار است تبادل اطلاعات و دادههای امنیتی و اطلاعاتی را افزایش دهند، برنامهریزیهای عملیاتی مشترک انجام دهند و با برگزاری رزمایشها و تمرینهای دریایی، توانمندیهای نظامی خود را ارتقا دهند. اجرای عملیات دریایی مشترک نیز از دیگر اهداف این ائتلاف عنوان شده است.
عربستان ۳۰ ژوئیه گذشته اعلام کرده بود که ۱۴ کشور با ایجاد این ائتلاف موافقت کردهاند. این کشورها در بیانیهای مشترک، از طرح تشکیل ائتلاف حمایت و درباره ترتیبات اولیه فعالیت آن اعلام توافق کرده بودند.
دیدار محمد بن سلمان با فرمانده سنتکام
همزمان با اعلام فعالسازی ائتلاف، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، روز پنجشنبه با دریادار برد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، دیدار کرد.
در این دیدار، همکاریهای دفاعی میان ریاض و واشنگتن، تحولات منطقه و تلاشها برای کاهش تنش و تقویت امنیت و ثبات در منطقه مورد بررسی قرار گرفت.
فعالسازی این ائتلاف دریایی در شرایطی انجام میشود که حملات علیه کشتیهای تجاری، نفتکشها و زیرساختهای دریایی در تنگه هرمز و بابالمندب افزایش یافته است.
این تحولات همچنین در بحبوحه تشدید تنشها پس از جنگ ایران و آمریکا، حملات متقابل علیه شماری از کشورهای منطقه خلیج فارس و افزایش دوباره تنش میان عربستان و جنبش انصارالله یمن (حوثیها) رخ داده است.