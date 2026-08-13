عملیات ویژه در جنین؛ رژیم صهیونیستی مدعی بازداشت طراحان ترور وزیر جنگ شد

به گزارش ایلنا، رسانه‌های عبری از بازداشت سه فلسطینی در جریان یورش نیروهای رژیم صهیونیستی به شهر جنین در کرانه باختری خبر دادند که به ادعای این رژیم، قصد داشتند وزیر جنگ و شماری دیگر از مقام‌های ارشد صهیونیست را هدف قرار دهند.

شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی اعلام کرد این سه نفر اعضای یک هسته مسلح بودند که قصد داشتند امروز در مراسم افتتاح شهرک صهیونیستی «گنیم» در شمال کرانه باختری دست به عملیات بزنند؛ مراسمی که قرار بود با حضور یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و شماری دیگر از مقام‌های این رژیم برگزار شود.

بر اساس این گزارش، یوسی داگان، رئیس شورای شهرک‌های کرانه باختری، شلومو کارعی، وزیر ارتباطات و یولی ادلشتاین، نماینده کنست نیز قرار بود در این مراسم حضور داشته باشند.

نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در جریان این عملیات، سه ساختمان در جنین را محاصره و سه فرد موردنظر را بازداشت کردند. پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد این عملیات با هدایت اطلاعاتی دقیق سازمان امنیت داخلی این رژیم و توسط یگان ویژه «یمام» انجام شده است.

به گفته پلیس، افراد بازداشت‌شده مظنون به برنامه‌ریزی برای اجرای یک عملیات قریب‌الوقوع بودند و پس از بازداشت برای ادامه بازجویی به سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی منتقل شدند.

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