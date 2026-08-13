خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عملیات ویژه در جنین؛ رژیم صهیونیستی مدعی بازداشت طراحان ترور وزیر جنگ شد

عملیات ویژه در جنین؛ رژیم صهیونیستی مدعی بازداشت طراحان ترور وزیر جنگ شد
کد خبر : 1825560
لینک کوتاه کپی شد.

در ادامه نگرانی‌های امنیتی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری، نیروهای این رژیم با یورش به چند ساختمان در جنین، سه فلسطینی را بازداشت کردند؛ رسانه‌های عبری مدعی‌اند این افراد برای ترور وزیر جنگ و چند مقام ارشد صهیونیست برنامه‌ریزی کرده بودند.

به گزارش ایلنا، رسانه‌های عبری از بازداشت سه فلسطینی در جریان یورش نیروهای رژیم صهیونیستی به شهر جنین در کرانه باختری خبر دادند که به ادعای این رژیم، قصد داشتند وزیر جنگ و شماری دیگر از مقام‌های ارشد صهیونیست را هدف قرار دهند.

شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی اعلام کرد این سه نفر اعضای یک هسته مسلح بودند که قصد داشتند امروز در مراسم افتتاح شهرک صهیونیستی «گنیم» در شمال کرانه باختری دست به عملیات بزنند؛ مراسمی که قرار بود با حضور یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و شماری دیگر از مقام‌های این رژیم برگزار شود.

بر اساس این گزارش، یوسی داگان، رئیس شورای شهرک‌های کرانه باختری، شلومو کارعی، وزیر ارتباطات و یولی ادلشتاین، نماینده کنست نیز قرار بود در این مراسم حضور داشته باشند.

نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در جریان این عملیات، سه ساختمان در جنین را محاصره و سه فرد موردنظر را بازداشت کردند. پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد این عملیات با هدایت اطلاعاتی دقیق سازمان امنیت داخلی این رژیم و توسط یگان ویژه «یمام» انجام شده است.

به گفته پلیس، افراد بازداشت‌شده مظنون به برنامه‌ریزی برای اجرای یک عملیات قریب‌الوقوع بودند و پس از بازداشت برای ادامه بازجویی به سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی منتقل شدند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر