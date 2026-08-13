به گزارش ایلنا به نقل از الشروق، «بدر عبدالعاطی»، وزیر خارجه مصر و «عبدالله بن زاید آل نهیان»، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه امارات متحده عربی، طی یک تماس تلفنی در مورد روابط دوجانبه و آخرین تحولات منطقه‌ای گفت‌وگو کردند.

دو وزیر در این تماس ضمن تمجید از روابط میان دو کشور بر تعهد مشترک خود برای تقویت بیشتر چارچوب‌های همکاری دوجانبه و تقویت روند موجود در روابط، به گونه‌ای که به سود هر دو کشور و مردم‌شان باشد، تاکید کردند.

عبدالعاطی و آل نهیان همچنین در مورد آخرین تحولات منطقه تبادل نظر کردند و بر اهمیت تشدید تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها و بازگشت به یادداشت تفاهم میان ایران و ایالات متحده تاکید کردند.

تحولات نوار غزه و کرانه باختری نیز میان وزرای خارجه مصر و امارات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این تماس تلفنی همچنین به تحولات سودان پرداخته شد و طرفین ارزیابی‌های خود را در مورد آخرین تحولات بحران و تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای رسیدگی به آن به اشتراک گذاشتند.

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