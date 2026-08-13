خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هاکبی:

محاصره خانه فلسطینیان اقدام تروریستی است

محاصره خانه فلسطینیان اقدام تروریستی است
کد خبر : 1825479
لینک کوتاه کپی شد.

سفیر ایالات متحده در اراضی اشغالی محاصره خانه فلسطینی‌ها توسط شهرک‌نشینان صهیونیست را یک اقدام تروریستی وحشتناک دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «مایک هاکبی»، سفیر ایالات متحده در اراضی اشغالی، محاصره خانه فلسطینی‌ها در روستای «قصره» در  کرانه باختری اشغالی توسط شهرک‌نشینان صهیونیست را یک عمل تروریستی وحشتناک دانست.

 هاکبی، در پلتفرم ایکس نوشت: «اقدامات کسانی که این اقدام تروریستی وحشتناک را با هدف ارعاب و آزار و اذیت انجام داده‌اند، منزجرکننده است. هیچ توجیهی برای چنین رفتار شرورانه‌ای وجود ندارد».

شهرک‌نشینان صهیونیست در نابلس، از روز یکشنبه، خانه‌های فلسطینی‌ها، از جمله خانه‌ای متعلق به یک شهروند آمریکایی را محاصره کرده‌اند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر