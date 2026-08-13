هاکبی:
محاصره خانه فلسطینیان اقدام تروریستی است
سفیر ایالات متحده در اراضی اشغالی محاصره خانه فلسطینیها توسط شهرکنشینان صهیونیست را یک اقدام تروریستی وحشتناک دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «مایک هاکبی»، سفیر ایالات متحده در اراضی اشغالی، محاصره خانه فلسطینیها در روستای «قصره» در کرانه باختری اشغالی توسط شهرکنشینان صهیونیست را یک عمل تروریستی وحشتناک دانست.
هاکبی، در پلتفرم ایکس نوشت: «اقدامات کسانی که این اقدام تروریستی وحشتناک را با هدف ارعاب و آزار و اذیت انجام دادهاند، منزجرکننده است. هیچ توجیهی برای چنین رفتار شرورانهای وجود ندارد».
شهرکنشینان صهیونیست در نابلس، از روز یکشنبه، خانههای فلسطینیها، از جمله خانهای متعلق به یک شهروند آمریکایی را محاصره کردهاند.