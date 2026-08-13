۸ شهید و زخمی در شبانه روز گذشته در غزه
وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که در شبانه روز گذشته ۸ شهید و زخمی به بیمارستانهای این منطقه منتقل شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، وزارت بهداشت غزه امروز -پنج شنبه- اعلام کرد که در شبانه روز گذشته ۱ شهید و ۷ مجروح به بیمارستانهای این منطقه منتقل شدند.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که از زمان اعلام آتشبس در ۱۱ اکتبر ، ۱ هزار و ۲۶۰ نفر در این منطقه به شهادت رسیده و ۴ هزار و ۱۵۴ نفر نیز مجروح شدند.
به گزارش وزارت بهداشت غزه از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون ۷۳ هزار و ۳۸۹ نفر در نتیجه جنایات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده و ۱۷۴ هزار و ۲۶۶ نفر نیز مجروح شدند.