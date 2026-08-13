خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۸ شهید و زخمی در شبانه روز گذشته در غزه

۸ شهید و زخمی در شبانه روز گذشته در غزه
کد خبر : 1825474
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که در شبانه روز گذشته ۸ شهید و زخمی به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، وزارت بهداشت غزه امروز -پنج شنبه- اعلام کرد که در شبانه روز گذشته ۱ شهید و ۷ مجروح به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شدند.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که از زمان اعلام آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ، ۱ هزار و ۲۶۰ نفر در این منطقه به شهادت رسیده و ۴ هزار و ۱۵۴ نفر نیز مجروح شدند.

به گزارش وزارت بهداشت غزه از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون ۷۳ هزار و ۳۸۹ نفر در نتیجه جنایات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده و ۱۷۴ هزار و ۲۶۶ نفر نیز مجروح شدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر