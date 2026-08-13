ارتش روسیه کنترل «پتروفکا» را به دست گرفت

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، وزارت دفاع روسیه امروز -پنج شنبه- در گزارش خود اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور کنترل یک شهرک دیگر در اوکراین را به دست گرفتند.

این وزاتخانه اعلام کرد که نیروهای مسلح روسیه کنترل شهرک «پتروفکا» در منطقه دونتسک را به دست گرفتند.

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور یک هزار و ۱۵۰ پهپاد و ۵ بمب هدایت شونده اوکراینی را طی شبانه روز گذشته منهدم کردند.





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