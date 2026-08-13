به گزارش ایلنا، روزنامه صهیونیستی «جروزالم پست» در گزارشی نوشت ایران پس از خسارت‌های اخیر در جنگ، روند بازسازی ساختار فرماندهی نظامی و امنیتی خود را آغاز کرده و برای این منظور به فرماندهان باسابقه‌ای تکیه دارد که تجربه فعالیت در حوزه‌های نظامی، اطلاعاتی و امنیتی را در چند دهه گذشته داشته‌اند.

این روزنامه به نقل از ارفان وارد، پژوهشگر مسائل ایران و خاورمیانه، نوشت که تغییر فرماندهان لزوما به معنای تغییر ساختار یا راهبرد امنیتی ایران نیست؛ زیرا نهادهای سیاسی و امنیتی می‌توانند با بازسازی زنجیره فرماندهی و استفاده از نیروهای باتجربه، خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.

بر اساس این گزارش، انتصاب‌های اخیر در ساختار نظامی ایران نشان می‌دهد تهران بر حفظ انسجام نهادهای امنیتی و افزایش توان خود برای مقابله همزمان با تهدیدهای خارجی و بی‌ثباتی داخلی تمرکز دارد.

جروزالم پست انتصاب علی عبداللهی به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح و کیومرث حیدری به‌عنوان جانشین رئیس ستاد کل را در همین چارچوب ارزیابی کرده و نوشته است این انتصاب‌ها نشان‌دهنده تکیه بر نسلی از فرماندهان باسابقه جمهوری اسلامی است.

این روزنامه همچنین انتصاب احمد وحیدی به فرماندهی سپاه پاسداران را نشانه توجه تهران به جبهه خارجی دانسته است. به نوشته این رسانه، سابقه سردار وحیدی در حوزه‌های اطلاعاتی، عملیات برون‌مرزی و جنگ نامتقارن، با رویکرد امنیتی و نظامی ایران در مواجهه با آمریکا و اسرائیل همخوانی دارد.

در این گزارش آمده است ایران طی دهه‌های گذشته برای جبران ضعف نسبی خود در توان نظامی متعارف، بر ظرفیت‌هایی مانند موشک‌های بالستیک، پهپادها، توان دریایی، عملیات اطلاعاتی و شبکه‌های منطقه‌ای تکیه کرده است؛ ظرفیت‌هایی که به تهران امکان می‌دهد با رقبایی دارای توان نظامی متعارف برتر مقابله کند.

این رسانه صهیونیستی همچنین بازگشت حسین طائب به ریاست بسیج را نشانه توجه به جبهه داخلی دانسته و نوشته است سابقه فعالیت او در سپاه، وزارت اطلاعات و حوزه ضدجاسوسی می‌تواند در تقویت بخش‌های مرتبط با امنیت داخلی مورد استفاده قرار گیرد.

در ادامه این گزارش آمده است، ساختار امنیتی ایران اکنون به‌طور همزمان دو هدف را دنبال می‌کند؛ در خارج، حفظ توان بازدارندگی و تحمیل هزینه به آمریکا و اسرائیل و در داخل، کنترل بی‌ثباتی و مقابله با تهدیدهای احتمالی علیه ساختار سیاسی.

اعتراف به ناکافی بودن حذف فرماندهان

جروزالم پست در بخش دیگری از گزارش خود تأکید کرده است که میزان خسارت واردشده به ایران را نمی‌توان صرفا با شمار فرماندهان کشته‌شده یا تأسیسات و تجهیزات نظامی آسیب‌دیده سنجید.

این روزنامه می‌نویسد برای ارزیابی اثرگذاری عملیات نظامی باید مشخص شود که آیا ایران قادر به بازسازی زنجیره فرماندهی، شبکه‌های اطلاعاتی و ظرفیت‌های عملیاتی خود خواهد بود یا خیر.

در این گزارش آمده است که هدف قرار دادن فرماندهان ارشد، اگرچه می‌تواند خسارت‌های عملیاتی ایجاد کند، لزوما به فروپاشی ساختار سازمانی منجر نمی‌شود و تهران می‌تواند با انتصاب نیروهای جدید، بخشی از خلأهای ایجادشده را جبران کند.

این تحلیل در عین حال، اتکای ایران به نسل قدیمی فرماندهان را یک ضعف احتمالی دانسته، اما اذعان کرده است که همین تجربه و تداوم نهادی می‌تواند به حفظ انسجام و تاب‌آوری ساختار امنیتی ایران کمک کند.

این روزنامه عبری در پایان می‌نویسد با وجود تغییر افراد، شواهد موجود از تداوم منطق راهبردی نهادهای امنیتی ایران حکایت دارد؛ بنابراین، برای آمریکا و اسرائیل، مسئله اصلی تنها میزان خسارت واردشده به زیرساخت‌های نظامی ایران نیست، بلکه توان تهران برای بازسازی و تطبیق ساختارهای خود و ادامه فعالیت در برابر فشارهای خارجی است.

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