کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی
قیمت نفت در بازارهای جهانی روز پنجشنبه کاهش یافت.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، قیمت نفت در بازارهای جهانی روز پنجشنبه کاهش یافت.
در معاملات آتی نفت برنت با ۱۱ سنت یا ۰.۱۲ درصد کاهش، تا ساعت ۰۶:۲۴ به وقت گرینویچ به ۸۸.۸۷ دلار در هر بشکه رسید و سود شش جلسه قبل را کاهش داد.
نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا پس از افزایش در پنج جلسه گذشته، ۱۶ سنت یا ۰.۱۹ درصد کاهش یافت و به ۸۳.۱۱ دلار رسید.
این کاهش در حالی رخ داد که سرمایهگذاران چشمانداز تقاضای جهانی ضعیفتر در سال جاری را ارزیابی میکردند، اگرچه این کاهش با عدم پیشرفت عمده در مذاکرات بر سر تنگه هرمز و اختلالات عرضه جبران شد.