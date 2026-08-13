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زلنسکی:

اوکراین نیازمند ۵ درصد از ذخایر سامانه موشکی زمین به هوای پاتریوت آمریکا است

اوکراین نیازمند ۵ درصد از ذخایر سامانه موشکی زمین به هوای پاتریوت آمریکا است
کد خبر : 1825399
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رئیس‌جمهور اوکراین گفت که این کشور برای تداوم عملیات در زمستان نیازمند ۵ درصد از ذخایر سامانه موشکی زمین به هوای پاتریوت آمریکا است.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس،‌ «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین گفت که این کشور برای تداوم عملیات در زمستان نیازمند ۵ درصد از ذخایر سامانه موشکی زمین به هوای پاتریوت آمریکا است. 

وی در مصاحبه‌ای با سی‌ان‌ان گفت: «‌اگر آمریکا‌ ۵ درصد از این ذخایر به ما بفروشد، ما زمستان را پشت سر خواهیم گذاشت.» 

به گفته او، امسال اوکراین ۲.۵ برابر کمتر از سال ۲۰۲۵ موشک رهگیر برای سامانه‌های پاتریوت دریافت کرده است. زلنسکی اذعان کرد که برای به دست آوردن موشک‌های بیشتر، در تلاش است تا معاملات مختلفی را مذاکره کند که از افشای محتوای آنها خودداری کرد.

 

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