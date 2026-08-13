مسدودسازی حساب کاربری سخنگوی نیروهای مسلح یمن در شبکه اجتماعی «ایکس»

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، شبکه اجتماعی ایکس حساب کاربری سرتیپ «یحیی سریع»، سخنگوی نیروهای مسلح یمن را به طور کامل از دسترس خارج و تعلیق کرد.

حساب کاربری «یحیی سریع»، سخنگوی نظامی انصار الله که به دلیل قرائت مداوم بیانیه‌های نظامی این گروه به‌ویژه بیانیه‌های مربوط به حملات علیه اسرائیل و دریای سرخ، شناخته می‌شد، دیگر در دسترس نیست.

هنوز دلایل رسمی حذف حساب سریع مشخص نشده است.

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