با چراغ سبز آمریکا؛ ۴ کشور برای استقرار نیرو در جنوب لبنان نامزد شدند

به گزارش ایلنا، منابع آگاه به رویترز اعلام کردند این فهرست در مذاکرات هفته گذشته در رم و با حمایت آمریکا تهیه شده و در چارچوب اجرای توافق ماه ژوئن میان لبنان و رژیم صهیونیستی قرار دارد؛ توافقی که خروج تدریجی نیروهای صهیونیستی از جنوب لبنان را به خلع سلاح حزب‌الله مشروط کرده است.

بر اساس این طرح، کشورهای منتخب می‌توانند در تعیین چارچوب سازوکار نظارتی مشارکت کنند یا نیروهایی برای نظارت، بازرسی و راستی‌آزمایی روند خلع سلاح در اختیار بگذارند. با این حال، تصمیم نهایی درباره کشورهای مشارکت‌کننده بر عهده آمریکا خواهد بود.

اختلاف بر سر بازرسی منازل

رژیم صهیونیستی همچنان حدود ۱۰ کیلومتر در جنوب لبنان را در اشغال دارد و اعلام کرده تا زمان خلع سلاح حزب‌الله از این مناطق عقب‌نشینی نخواهد کرد.

سازوکار پیشنهادی، بازرسی میدانی روستاهای جنوب برای اطمینان از نبود سلاح را پیش‌بینی می‌کند، اما تل‌آویو خواستار گسترش بازرسی‌ها به منازل و املاک خصوصی نیز شده است؛ موضوعی که با مخالفت و نگرانی لبنان روبه‌روست.

مقام‌های امنیتی لبنان تأکید کرده‌اند بازرسی هر منزل به مجوز قضایی جداگانه نیاز دارد و هنوز درباره نحوه بازرسی املاک خصوصی، مسئول اجرای آن و میزان آزادی عمل نیروهای خارجی توافقی حاصل نشده است.

تل‌آویو بر حضور نظامی اصرار دارد

همزمان با ادامه مذاکرات، یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، از مناطق تحت اشغال این رژیم در جنوب لبنان بازدید کرد و گفت ارتش اسرائیل برای حضور بلندمدت در مناطق امنیتی لبنان، سوریه و غزه آماده می‌شود.

این اظهارات با واکنش منفی واشنگتن روبه‌رو شد. یک مقام وزارت خارجه آمریکا تأکید کرد حضور نظامی دائمی در جنوب لبنان با چارچوب توافق‌شده و الزامات صلح و امنیت بلندمدت دو طرف سازگار نیست.

ادامه حملات صهیونیست‌ها

در حالی که مذاکرات ادامه دارد، حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان نیز متوقف نشده است. روز چهارشنبه مناطق مختلفی در جنوب هدف حملات هوایی و انفجار قرار گرفت و شماری از افراد زخمی شدند.

شهرک‌های کفرا، دیر سریان، تولین، حداثا، بیت یاحون و المنصوری از جمله مناطقی بودند که هدف حملات و انفجارهای ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفتند. پهپادهای صهیونیستی همچنین به‌طور گسترده بر فراز بیروت و ضاحیه جنوبی به پرواز درآمدند.