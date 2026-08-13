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زنگ خطر در آب‌های بین‌المللی؛ روسیه آماده مقابله به مثل با غرب شد

زنگ خطر در آب‌های بین‌المللی؛ روسیه آماده مقابله به مثل با غرب شد
کد خبر : 1825362
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تهدید روسیه به اقدام متقابل در برابر توقیف کشتی‌های مرتبط با این کشور، تنش‌های دریایی مسکو و کشورهای غربی را وارد مرحله تازه‌ای کرده است؛ به‌ویژه آنکه عملیات بازرسی و رهگیری کشتی‌ها در ماه‌های اخیر افزایش یافته و احتمال برخورد مستقیم میان نیروهای روسیه و کشورهای عضو ناتو را بیشتر کرده است.

به گزارش ایلنا، مسکو روز چهارشنبه هشدار داد اگر کشورهای اروپایی کشتی‌های تجاری مرتبط با روسیه را توقیف کنند، این کشور نیز ممکن است دست به اقدام متقابل بزند. فرمانده ناوگان اقیانوس آرام روسیه نیز از آمادگی نیروهای خود برای بازرسی و توقیف کشتی‌های مرتبط با کشورهایی خبر داد که مسکو آنها را «غیردوست» می‌داند.

این تهدید پس از افزایش عملیات اروپایی علیه کشتی‌های مرتبط با «ناوگان سایه» روسیه مطرح شده است. نیروهای دریایی تحت رهبری اتحادیه اروپا در ماه‌های اخیر چند عملیات علیه نفتکش‌های تحت تحریم در مدیترانه انجام داده‌اند و نیروهای انگلیسی نیز در ماه ژوئن یک نفتکش مرتبط با روسیه را در کانال مانش متوقف کردند.

یک منبع دیپلماتیک روس به «ارم‌نیوز» گفت مسکو در واکنش احتمالی خود میان کشتی‌های دارای پرچم روسیه و کشتی‌هایی که از طریق مالکیت، محموله یا شرکت بهره‌بردار با روسیه ارتباط دارند، تفاوت قائل خواهد شد. نوع نیروی مجری عملیات، اعم از گارد ساحلی، نیروی نظامی یک عضو ناتو یا نیروی مشترک اروپایی نیز در تعیین واکنش روسیه مؤثر خواهد بود.

این منبع افزود مسکو همچنین مناطق مستعد رهگیری، امکان حفاظت از مسیرهای کشتیرانی و گزینه‌های حقوقی و دیپلماتیک در قبال کشورهایی را که بنادر یا آب‌های خود را برای اجرای تحریم‌ها در اختیار می‌گذارند، بررسی می‌کند.

همزمان، کارشناسان نسبت به افزایش خطر رویارویی دریایی هشدار داده‌اند. فابریس بوثیه، مدیر پیشین برنامه‌ریزی سیاست‌ها در ناتو، گفت برخورد میان یک کشتی روسی و یگان دریایی عضو ناتو لزوماً به واکنش خودکار این ائتلاف منجر نخواهد شد و نحوه واکنش به شرایط حادثه و طرف آغازکننده آن بستگی دارد.

دیمیتری آبزالوف، پژوهشگر سیاسی روس، نیز معتقد است هشدار مسکو در وهله نخست با هدف بازدارندگی دولت‌های اروپایی از توقیف کشتی‌های مرتبط با روسیه مطرح شده است. به گفته او، افزایش خطر رهگیری و اسکورت نظامی می‌تواند هزینه بیمه و حمل‌ونقل دریایی را افزایش داده و مسیر برخی کشتی‌ها را تغییر دهد؛ پیامدهایی که حتی کشورهای و شرکت‌های خارج از مناقشه را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

با افزایش حضور همزمان نیروهای روسی و اروپایی در مسیرهای کشتیرانی، اکنون نحوه تعریف «کشتی مرتبط با روسیه» و قواعد برخورد با آن به عاملی تعیین‌کننده در جلوگیری از تبدیل عملیات توقیف و بازرسی به رویارویی مستقیم تبدیل شده است.

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