نخستوزیر عراق: ۳۰ سپتامبر نقطه پایان حضور نظامی خارجی در این کشور است
عراق خود را برای مرحلهای جدید بدون حضور نظامی خارجی آماده میکند؛ نخستوزیر عراق اعلام کرد مأموریت ائتلاف بینالمللی تا ۳۰ سپتامبر پایان مییابد و بغداد پس از آن مسئولیت کامل تأمین امنیت و ثبات کشور را بر عهده خواهد داشت.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، علی الزیدی، نخستوزیر عراق، اعلام کرد مأموریت نظامی ائتلاف بینالمللی در این کشور تا ۳۰ سپتامبر( ۸ مهر) پایان مییابد و از ابتدای اکتبر، عراق وارد مرحلهای تازه با حاکمیت کامل بر خاک خود و بدون حضور نظامی خارجی خواهد شد.
الزیدی در دیدار با چارلز براد کوپر، فرمانده سنتکام، در بغداد تأکید کرد تاریخ اول اکتبر نقطه عطفی برای عراق خواهد بود؛ زیرا این کشور تا آن زمان توانمندیهای امنیتی و نظامی خود را برای تأمین مستقل امنیت و ثباتش تقویت کرده است.
نخستوزیر عراق همچنین بر اجرای قانون انحصار سلاح در دست دولت تأکید کرد و گفت پایان حضور نیروهای خارجی و جلوگیری از فعالیت گروههای مسلح خارج از چارچوب دولت، برای تقویت حاکمیت، امنیت و ثبات عراق ضروری است.
الزیدی و فرمانده سنتکام نیز بهطور نهایی درباره پایان مأموریت ائتلاف بینالمللی توافق کردند؛ توافقی که در جریان سفر ماه گذشته نخستوزیر عراق به واشنگتن شکل گرفته بود. بر اساس این توافق، روابط بغداد و واشنگتن پس از پایان مأموریت نظامی ائتلاف، به سمت همکاری و شراکت در حوزههای اقتصادی، توسعهای و امنیتی پیش خواهد رفت.
الزیدی پیشتر نیز پایان مأموریت ائتلاف در ۳۰ سپتامبر را «نهایی و غیرقابل بازگشت» اعلام کرده بود. او همچنین از پارلمان عراق خواسته است پیشنویس قانونی برای انحصار سلاح در دست دولت و مطابق قانون اساسی تهیه کند.
در همین حال، یک هیأت امنیتی بلندپایه عراق روز پنجشنبه به عربستان میرود تا درباره مسائل امنیتی مشترک، حملات اخیر علیه عربستان، تهدید پهپادها و راههای تقویت همکاری و هماهنگی امنیتی میان دو کشور گفتوگو کند.