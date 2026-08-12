النجباء: سلاحمان را تحویل نمیدهیم؛ ماجرای توقیف پهپادها ساختگی است
سخنگوی جنبش النجباء عراق اعلام کرد این جنبش سلاح خود را تحویل نخواهد داد و ادعای رسمی درباره کشف و توقیف پهپادها را نیز «نمایشی ساختگی و بیاساس» توصیف کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از السومریهنیوز، حسین علی الموسوی، سخنگوی جنبش النجباء عراق، امروز- چهارشنبه- تأکید کرد این جنبش سلاح خود را تحویل نخواهد داد و طرح «انحصار سلاح در دست دولت» را اقدامی علیه سلاح گروههای مقاومت با فشار آمریکا و اسرائیل دانست.
الموسوی درباره ادعای تلاش برای ترور علی فالح الزیدی، نخستوزیر عراق، گفت این ادعا را باور نمیکند و هدف از طرح آن را تحریک افکار عمومی علیه گروههای مقاومت عنوان کرد. او همچنین ادعای مقامهای رسمی عراق درباره شناسایی و توقیف پهپادها را ساختگی و یک نمایش سیاسی خواند و گفت این ادعا هیچ مبنایی ندارد.
سخنگوی النجباء اظهار داشت ۲۵ هزار کرد ایرانی با حمایت آمریکا و تحت نظارت رهبران کرد عراق در اقلیم کردستان مسلح شدهاند و حدود ۱۵ هزار نیروی حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) نیز در سنجار با سلاحهای متوسط و سنگین حضور دارند.
وی افزود رهبران کرد با تحویل سلاح نیروهای پیشمرگه مخالفت کردهاند و حتی حاضر به گفتوگو درباره این موضوع نیستند. الموسوی پرسید: «چرا کسی درباره این سلاحها صحبت نمیکند، اما بر تحویل سلاح مقاومت اصرار دارند؟»
او متذکر شد توافقهای اقتصادی عراق با آمریکا، این کشور را از «اشغال نظامی به اشغال اقتصادی» کشانده است.