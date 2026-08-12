به گزارش ایلنا به نقل از وال‌استریت ژورنال، کپلر اعلام کرده است که نیمی از کشتی‌هایی که در ماه اوت از تنگه هرمز عبور کرده‌اند، مسیر تحت مدیریت ایران را انتخاب کرده‌اند.

این شرکت همچنین اعلام کرد نیمی دیگر از کشتی‌های عبوری در ماه اوت، اطلاعات مربوط به مسیر خود را پنهان کرده‌اند. بر اساس این داده‌ها، از مجموع ۱۶۶ مورد عبور ثبت‌شده، تنها دو کشتی مسیر مورد حمایت آمریکا را انتخاب کرده‌اند.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، امروز- چهارشنبه- مدعی شد ایالات متحده «کنترل کامل» تنگه هرمز را در اختیار دارد و ممکن است این کنترل را حفظ کند.