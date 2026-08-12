زن مرموز پشت سر ترامپ کیست؟ از «دکمه شوک» تا افشای یک هویت جنجالی+ ویدئو

به گزارش ایلنا، حضور زنی پشت سر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در دفتر بیضی کاخ سفید به سوژه داغ شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد و حرکات او موجی از گمانه‌زنی‌ها و نظریه‌های عجیب درباره هویتش به راه انداخت.

ماجرا روز دوشنبه، هنگام اعلام تغییرات دولت آمریکا در توصیه‌های فدرال درباره واکسیناسیون کودکان آغاز شد. دوربین‌ها در جریان مراسم، زنی را پشت سر ترامپ ثبت کردند که سرش را تکان می‌داد و همین تصاویر میلیون‌ها بار در شبکه اجتماعی «ایکس» بازنشر شد.

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برخی کاربران مدعی شدند این زن دکمه‌ای مخفی در شکمش دارد و هرگاه ترامپ چرت می‌زند، با فعال کردن دستگاهی او را بیدار می‌کند. حتی برخی او را «شوک‌دهنده» نامیدند. در ادامه، گمانه‌زنی‌ها عجیب‌تر شد و بعضی کاربران مدعی شدند او ممکن است یک ربات انسان‌نما یا حتی نوه ترامپ باشد که برای تبلیغ مواضع ضدواکسن در پوششی دیگر ظاهر شده است.

اما زن مورد نظر به این شایعات واکنش نشان داد و در حساب خود در «ایکس» با لحنی طنزآمیز نوشت: «من فقط یک زن باردارم، عجیب‌وغریب‌ها!»

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او در پستی دیگر از حضورش در دفتر بیضی ابراز افتخار کرد و گفت والدین باید آزادی تصمیم‌گیری آگاهانه درباره سلامت فرزندانشان داشته باشند. با این حال، درباره علت دعوتش به این مراسم یا نقش احتمالی‌اش در تدوین فرمان اجرایی ترامپ توضیحی نداد.

مجله نیوزویک بعدا هویت این زن را فاش کرد. او جیمی لی فرانکلین، کارآفرین رسانه‌ای محافظه‌کار و از کارکنان سابق دولت ترامپ است.

فرانکلین بنیان‌گذار و مدیرعامل «کانسرواتور» (The Conservateur)، یک برند رسانه‌ای و سبک زندگی برای زنان جوان مسیحی و محافظه‌کار است که در سال ۲۰۲۰ راه‌اندازی شد. او در کارزار انتخاباتی ترامپ در سال ۲۰۲۰ فعالیت داشت و در نخستین دوره ریاست‌جمهوری او نیز مدیر ارتباطات بود. فرانکلین همچنین سابقه همکاری با فاکس نیوز را دارد و در سال ۲۰۲۵ پادکستی درباره سیاست و فرهنگ عامه از دیدگاه محافظه‌کارانه راه‌اندازی کرد.

فرانکلین اکنون در واشنگتن به همراه همسر و دخترش زندگی می‌کند و در انتظار تولد فرزند دوم خود است؛ موضوعی که خود او نیز برای پاسخ به شایعات درباره ظاهرش به آن اشاره کرده است.

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