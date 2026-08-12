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حمله نیروهای اسرائیل به یک مدرسه در جنوب لبنان

حمله نیروهای اسرائیل به یک مدرسه در جنوب لبنان
کد خبر : 1825208
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خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که نیروهای اسرائیلی یک مدرسه دولتی چهار طبقه را در جنوب این کشور منفجر و ویران کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که نیروهای اسرائیلی یک مدرسه دولتی چهار طبقه را در جنوب این کشور منفجر و ویران کردند.

این خبرگزاری اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی صبح امروز -چهارشنبه- مدرسه دولتی شیخ نعیم مهدی را در مرکز روستای زوتر الشرقیه، در استان نبطیه، ویران کردند.

هیچ تلفاتی در رابطه با این حادثه گزارش نشده است.

 

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