حمله نیروهای اسرائیل به یک مدرسه در جنوب لبنان

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که نیروهای اسرائیلی یک مدرسه دولتی چهار طبقه را در جنوب این کشور منفجر و ویران کردند.

این خبرگزاری اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی صبح امروز -چهارشنبه- مدرسه دولتی شیخ نعیم مهدی را در مرکز روستای زوتر الشرقیه، در استان نبطیه، ویران کردند.

هیچ تلفاتی در رابطه با این حادثه گزارش نشده است.

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