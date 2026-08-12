آمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۳۸۸ تن رسید
طبق اعلام وزارت بهداشت نوار غزه، طی ۲۴ ساعت گذشته حداقل دو فلسطینی در حملات جدید اسرائیل به این منطقه زخمی شدهاند و یک جسد نیز از زیر آوار حملات قبلی بیرون کشیده شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، طبق اعلام وزارت بهداشت نوار غزه، طی ۲۴ ساعت گذشته حداقل دو فلسطینی در حملات جدید اسرائیل به این منطقه زخمی شدهاند و یک جسد نیز از زیر آوار حملات قبلی بیرون کشیده شده است.
این وزارتخانه در بیانیهای اعلام کرد که اسرائیل از زمان «آتشبس» اکتبر گذشته، حداقل ۱۲۵۹ فلسطینی را شهید و ۴۱۴۸ نفر دیگر را زخمی کرده است.
این وزارتخانه افزود که جنگ نسلکشی اسرائیل علیه غزه از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون حداقل ۷۳ هزار و ۳۸۸ فلسطینی را شهید و ۱۷۴ هزار و ۲۵۹ نفر را زخمی کرده است.