زلنسکی: پیشنهادهایی برای پایان جنگ به آمریکا ارائه کردیم
رئیسجمهور اوکراین از ارائه پیشنهادهای کییف به واشنگتن برای پایان جنگ با روسیه خبر داد و همزمان خواستار تقویت پدافند هوایی کشورش و افزایش فشار آمریکا بر مسکو برای تغییر رویکرد و حرکت به سمت پایان جنگ شد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، امروز- سهشنبه- اعلام کرد کییف پیشنهادهای خود را درباره طرح پایان دادن به جنگ با روسیه به مذاکرهکنندگان آمریکایی ارائه کرده است.
زلنسکی در پیام ویدئویی شبانه خود گفت: «پیشنهادهای خود را به طرف آمریکایی منتقل کردیم.»
وی افزود آمریکا میتواند در تقویت توان دفاعی اوکراین، بهویژه در حوزه پدافند هوایی، نقش مؤثری ایفا کند و همچنین با افزایش فشار بر روسیه، این کشور را به تغییر رویکرد خود وادار کند تا به جای ادامه جنگ، برای پایان دادن به آن آماده شود.
جنگ روسیه و اوکراین بیش از چهار سال است ادامه دارد و تلاشهای دیپلماتیک برای دستیابی به راهکاری جهت پایان دادن به درگیریها همچنان ادامه دارد.