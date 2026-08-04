وقتی بمباران کافی نیست؛ الجزیره از بازنگری آمریکا در راهبرد مقابله با ایران خبر داد

به گزارش ایلنا، یک افسر اطلاعاتی سنتکام در نامه‌ای الکترونیکی خطاب به جمعی از تحلیلگران نظامی، از آنان خواسته پیشنهادهایی متفاوت برای افزایش فشار بر ایران ارائه کنند. منابع آگاه به شبکه سی‌ان‌ان گفته‌اند انتشار چنین درخواستی در میانه یک رویارویی نظامی، اقدامی غیرمعمول است و نشان می‌دهد فرماندهی مرکزی آمریکا در حال بازنگری در راهبرد خود است.

این گزارش در شرایطی منتشر شده که پیش‌تر سی‌ان‌ان به نقل از ارزیابی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) و آژانس اطلاعات دفاعی (DIA) گزارش داده بود حملات هوایی آمریکا، اگرچه بخشی از توان نظامی ایران را هدف قرار داده، اما نتوانسته است تغییری در موضع تهران در قبال مذاکرات ایجاد کند.

در همین راستا، ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز با اشاره به محدودیت‌های عملیات هوایی گفته بود: «قدرت هوایی نیز محدودیت‌های خود را دارد.»

الجزیره همچنین به نقل از پایگاه آکسیوس نوشت دریادار براد کوپر، فرمانده سنتکام پیش از توقف حملات، به کاخ سفید و پنتاگون اطلاع داده بود که عملیات بمباران در منطقه تنگه هرمز به سقف اثربخشی خود رسیده و ادامه حملات با الگوی فعلی دستاورد نظامی قابل توجهی به همراه نخواهد داشت.

طبق این گزارش، هرچند گزینه‌های سخت‌تری همچنان پیش روی آمریکا قرار دارد؛ از جمله حمله به تأسیسات مستحکم و عمیق ایران، اما اجرای چنین سناریوهایی ممکن است به عملیات زمینی نیاز داشته باشد؛ گزینه‌ای که تاکنون نشانه‌ای از تمایل دولت دونالد ترامپ برای ورود به آن دیده نشده است.

الجزیره در ادامه با اشاره به افزایش هزینه‌های جنگ و فشارهای سیاسی نوشت ترامپ پس از رایزنی با برخی کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی، امارات و قطر، حمله‌ای را که آن را «بزرگ‌ترین عملیات از زمان جنگ جهانی دوم» توصیف کرده بود، متوقف و مسیر گفت‌وگو با ایران را در پیش گرفت.

این رسانه همچنین گزارش داد همزمان با ادامه درگیری‌ها، نگرانی‌ها درباره کاهش ذخایر موشک‌های پدافندی آمریکا افزایش یافته است. بر اساس ارزیابی مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی (CSIS)، ذخایر موشک‌های رهگیر «پاتریوت» و «تاد» نسبت به پیش از آغاز جنگ به شکل قابل توجهی کاهش یافته و این موضوع می‌تواند بر توان دفاعی آمریکا در ادامه درگیری‌ها اثر بگذارد.

با این حال، شون پارنل، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا تأکید کرده است ارتش این کشور همچنان از توان لازم برای اجرای هر مأموریتی که رئیس‌جمهور دستور دهد، برخوردار است.

الجزیره در جمع‌بندی گزارش خود می‌نویسد مسئله اصلی، پایان یافتن توان نظامی آمریکا نیست، بلکه کاهش کارآمدی گزینه‌هایی است که واشنگتن بدون ورود به یک جنگ فراگیر می‌تواند از آنها استفاده کند.

به اعتقاد این رسانه، آمریکا اکنون میان دو گزینه دشوار قرار گرفته است؛ حملاتی که نتوانسته محاسبات ایران را تغییر دهد و تشدید درگیری که می‌تواند منطقه را به سوی جنگی گسترده سوق دهد. از همین رو، واشنگتن در جست‌وجوی راهکاری است که بتواند بدون ورود به جنگی تمام‌عیار، فشار بر ایران را افزایش داده و آن را به پذیرش یک توافق وادار کند.

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