واکاوی ائتلاف دریایی عربستان؛ پشت پرده غیبت امارات و هشدار انصارالله چیست؟

به گزارش ایلنا به نقل از رای الیوم، در شرایط افزایش تنش‌های منطقه‌ای و نگرانی‌ها درباره امنیت مسیرهای کشتیرانی، عربستان سعودی از تشکیل یک ائتلاف دریایی جدید برای حفاظت از دریای سرخ و تنگه باب‌المندب خبر داده است؛ اقدامی که غیبت امارات در میان اعضای اعلام‌شده آن، بار دیگر گمانه‌زنی‌ها درباره اختلافات میان ریاض و ابوظبی را افزایش داده است.

وزارت دفاع عربستان اعلام کرده این ائتلاف با هدف تقویت امنیت دریایی شکل گرفته و کشورهایی مانند مصر، ترکیه، پاکستان، قطر، اردن، کویت، بحرین، یمن، جیبوتی، سومالی، بنگلادش، کومور و نیجریه در آن حضور دارند.

با این حال، عدم حضور امارات در فهرست اعضای رسمی، توجه‌ها را به خود جلب کرده است. عبدالخالق عبدالله، استاد دانشگاه اماراتی، اعلام کرد که ۴۳ کشور در نشست مربوط به این ائتلاف در ریاض شرکت کردند، اما تنها ۱۴ کشور بیانیه نهایی را امضا کردند و کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین، هند، عمان و امارات این بیانیه را امضا نکردند.

این اظهارات واکنش‌هایی در عربستان به دنبال داشت. عبدالعزیز بن عثمان التویجری، مقام پیشین سازمان اسلامی آموزش، علوم و فرهنگ، با اشاره به اهمیت امنیت عربستان نوشت: «کسی که به ائتلاف خیانت کند، شایسته حضور در ائتلاف نیست.»

این تحولات در حالی رخ داده که مقام‌های دو کشور در هفته‌های اخیر تلاش کرده بودند بر روابط نزدیک ریاض و ابوظبی تأکید کنند. با این حال، تشکیل ائتلاف دریایی عربستان بدون حضور رسمی امارات، بار دیگر بحث‌ها درباره اختلافات احتمالی میان دو متحد خلیج فارس را مطرح کرده است.

تشکیل این ائتلاف همزمان با افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت دریای سرخ، باب‌المندب و خلیج عدن و همچنین تشدید تنش میان عربستان و جنبش انصارالله یمن صورت گرفته است.

حزام الاسد، عضو دفتر سیاسی انصارالله، در واکنش به این اقدام، عربستان را به چالش کشید و گفت این ائتلاف قادر به تضمین عبور کشتی‌ها از دریای سرخ نخواهد بود. وزارت خارجه دولت نجات ملی یمن نیز هشدار داده است که هرگونه حضور نظامی جدید در دریای سرخ می‌تواند موجب افزایش بی‌ثباتی و تهدید امنیت دریانوردی شود.

اکنون پرسش اصلی این است که ائتلاف دریایی عربستان تا چه اندازه توان عملیاتی خواهد داشت و آیا ریاض می‌تواند بدون مشارکت همه بازیگران منطقه‌ای، امنیت یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های تجارت جهانی را تضمین کند.