اولیانوف:
زمان بازگشت به مذاکرات میان ایران و آمریکا فرا رسیده است
نماینده دائم روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین، خواستار توقف حملات و بازگشت ایران و آمریکا به میز مذاکره شد.
به گزارش ایلنا، «میخائیل اولیانوف»، نماینده دائم روسیه نزد سازمانهای بینالمللی در وین با انتشار پیامی خواستار بازگشت ایران و آمریکا به میز مذاکره شد.
اولیانوف با انتشار پیامی در پلتفرم ایکس، نوشت: «زمان توقف حملات نظامی و بازگشت به میز مذاکرات فرا رسیده است».
وی همچنین با اشاره به اعتراف اخیر «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده در رابطه با اینکه ایران نسبت به قبل قدرتمندتر شده، افزود: «لازم است تا از اشتباهات استراتژیک اخیر درس گرفته شود».