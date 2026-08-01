به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «‌نارندرا مودی»، نخست وزیر هند، گفت که می‌خواهد دانش‌آموزانی را که در جریان اعتراضات ماه گذشته به او ناسزا گفتند، ببخشد و گفت که مجازات آنها و مجبور کردنشان به حضور مکرر در دادگاه کمکی به حل این وضعیت نمی‌کند.

بزرگ‌ترین بحران سیاسی دوره سوم مودی در ماه ژوئیه به اوج خود رسید، پس از آنکه افشای اوراق امتحانی ملی باعث شد ۲ میلیون دانش‌آموز دوباره امتحان بدهند و خشم مردم را نسبت به کمبود فرصت‌ها برای جوانان هندی برانگیخت.

پس از آنکه برخی از معترضان با نیروهای امنیتی درگیر شدند و شعارهای توهین‌آمیزی علیه نخست‌وزیر سر دادند، مقامات علیه صدها تظاهرکننده پرونده تشکیل دادند.

مودی در ویدئویی که اواخر روز جمعه در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد، گفت: «این‌ها کودکانی گمراه‌شده هستند. نشان دادن مسیر درست به آن‌ها وظیفه ماست. مجازات آن‌ها، وادار کردنشان به دویدن در دادگاه‌ها یا آزار و اذیت آنها در جامعه، وضعیت را تغییر نخواهد داد.»

انتهای پیام/