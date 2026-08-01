ترامپ: اسرائیل از خلع سلاح حماس بسیار خرسند است
رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد اسرائیل از توافق مربوط به خلع سلاح حماس و عقبنشینی تدریجی نیروهای اسرائیلی از نوار غزه حمایت میکند؛ توافقی که شامل تشکیل ساختار جدید اداره غزه و آغاز روند بازسازی این منطقه است.
به گزارش ایلنا به نقل از السومریهنیوز، رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد اسرائیل از توافق مربوط به خلع سلاح حماس و گروههای مسلح در نوار غزه و همچنین عقبنشینی تدریجی نیروهای اسرائیلی، رضایت کامل دارد.
دونالد ترامپ در نشست کابینه خود در کمپ دیوید گفت واشنگتن با تلآویو درباره این توافق به تفاهم رسیده و اسرائیل در روند دستیابی به آن همکاری زیادی داشته است.
وی این توافق را «معاملهای بسیار بزرگ» توصیف کرد و مدعی شد پیش از این کسی تصور نمیکرد چنین توافقی با حماس امکانپذیر باشد.
همزمان، «شورای صلح غزه» نقشه راه اجرای مرحله بعدی طرح ترامپ را منتشر کرد؛ طرحی که شامل توقف عملیات نظامی، واگذاری اداره غزه به یک کمیته مدنی فلسطینی، بازسازی ساختار امنیتی، عقبنشینی تدریجی اسرائیل و آغاز روند بازسازی این منطقه است.
نیکلای ملادینوف، رئیس اجرایی این شورا اعلام کرد انتشار این نقشه راه، زمینه آغاز مرحله دوم طرح صلح را فراهم میکند.
با این حال، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، تاکنون درباره این توافق موضعگیری نکرده است. در مقابل، ایتامار بنگویر، وزیر امنیت داخلی اسرائیل با رد این طرح، آن را غیرقابل قبول دانست؛ موضوعی که از وجود اختلافات داخلی در تلآویو درباره توافق حکایت دارد.
در همین حال، منابعی به شبکه «العربیه» اعلام کردند دولت آمریکا از طریق میانجیها به حماس تضمین داده است که اجرای توافق بر اساس اصل تعهدات متقابل انجام خواهد شد و واشنگتن اسرائیل را به اجرای مفاد آن، از جمله عقبنشینی، ملزم خواهد کرد.
کمیته ملی اداره غزه نیز از پیشرفت در تدوین نقشه راه استقبال کرده و آمادگی خود را برای آغاز فعالیت در مرحله انتقالی اعلام کرده است.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که تلاشها برای تثبیت آتشبس و پایان جنگ غزه پس از ماهها بنبست، بار دیگر وارد مرحلهای حساس شده و اجرای توافق جدید با چالشهای میدانی و سیاسی روبهرو است.