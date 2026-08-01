در چارچوب «معادله محاصره در برابر محاصره»؛ انصارالله: ۸ کشتی سعودی را مجبور به تغییر مسیر کردیم

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در راستای تثبیت معادله محاصره در برابر محاصره و در نتیجه اعمال محدودیت دریایی علیه نفتکش‌های سعودی، ۸ نفتکش این کشور مجبور به تغییر مسیر به سمت دماغه امید نیک شدند.»

وی افزود نیروهای مسلح یمن به عملیات دریایی خود علیه کشتی‌های سعودی ادامه خواهند داد و مدعی شد این نیروها در هر نقطه‌ای که امکان داشته باشد، کشتی‌های عربستان را هدف قرار خواهند داد.

سریع همچنین از مردم یمن به دلیل حضور گسترده در تجمعات اخیر قدردانی کرد و گفت نیروهای مسلح این کشور برای پایان دادن به آنچه «محاصره یمن» خواند و بازگرداندن حقوق مردم، به اقدامات خود ادامه خواهند داد.

نیروهای مسلح یمن پیش‌تر در ماه ژوئیه اعلام کرده بودند در واکنش به آنچه محاصره یمن از سوی ائتلاف تحت رهبری عربستان عنوان کرده‌اند، محدودیت‌هایی را علیه کشتی‌های مرتبط با بنادر سعودی اعمال کرده‌اند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که دریای سرخ و آبراه‌های راهبردی منطقه در ماه‌های اخیر به یکی از کانون‌های اصلی تنش‌های امنیتی و دریایی تبدیل شده‌اند.

انتهای پیام/