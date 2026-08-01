والاستریت ژورنال: ترامپ دستور آمادهسازی حملات شدیدتر علیه ایران را صادر کرد
یک روزنامه آمریکایی مدعی شد رئیسجمهور آمریکا با تصویب طرحی جدید، به ارتش این کشور دستور آمادهسازی برای دور تازهای از حملات شدیدتر علیه ایران را داده است؛؛هرچند به گفته منابع آمریکایی، کاخ سفید همچنان احتمال بازگشت به مسیر مذاکرات را منتفی نمیداند.
به گزارش ایلنا، روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از مقامهای آمریکایی نوشت: دونالد ترامپ در نشست روز جمعه دولت آمریکا در کمپ دیوید، با طرح حملات جدید علیه ایران موافقت کرده و دستور آمادهسازی برای اجرای آن را صادر کرده است. به گفته این منابع، این عملیات ممکن است از پایان هفته آغاز شود.
ترامپ نیز در این نشست بار دیگر با ادبیاتی تهدیدآمیز علیه ایران گفت آمریکا «ضربات بسیار سختی» وارد خواهد کرد و مدعی شد تهران در نهایت ناچار به عقبنشینی خواهد شد.
با این حال، مقامهای آمریکایی به این روزنامه گفتهاند که ترامپ همچنان مسیر دیپلماسی را به طور کامل کنار نگذاشته و اگر در مذاکرات پیشرفتی حاصل شود، ممکن است اجرای حملات را متوقف کرده و به روند گفتوگوها بازگردد.
والاستریت ژورنال همچنین به نقل از منابع خود نوشت رئیسجمهور آمریکا طی هفتههای اخیر در جلسات غیرعلنی، توافق موقت با ایران را بینتیجه توصیف کرده و مدعی شده بود از ابتدا نیز امیدی به موفقیت آن نداشته است. این گزارش میافزاید ترامپ در نشست کمپ دیوید نیز با تکرار مواضع ضدایرانی خود، خواستار افزایش فشار نظامی بر تهران شده است.
در مقابل، این روزنامه به نقل از برخی دیپلماتهای ایرانی نوشت تکرار بنبستها در مذاکرات و تهدیدهای نظامی واشنگتن، فضای بیاعتمادی میان دو کشور را تشدید کرده و هر بار که آمریکا از گزینه نظامی سخن میگوید، چشمانداز دیپلماسی بیش از گذشته آسیب میبیند.
این گزارش در ادامه یادآور شده است که جمهوری اسلامی ایران بارها تأکید کرده برنامه هستهای کشور صرفاً اهداف صلحآمیز را دنبال میکند و قصدی برای تولید سلاح هستهای ندارد.
در بخش دیگری از این گزارش، مقامهای دولت آمریکا مدعی شدهاند ایران در حال حاضر غنیسازی اورانیوم انجام نمیدهد. ترامپ نیز با استناد به ادعاهای اطلاعاتی رژیم صهیونیستی، منطقهای موسوم به «کوهکلنگ» را یکی از اهداف احتمالی حملات آینده عنوان کرده و مدعی شده تجهیزات سانتریفیوژ ایران در آنجا نگهداری میشود.
والاستریت ژورنال در پایان نوشت یکی از گزینههای مورد بررسی کاخ سفید، اجرای یک کارزار دو هفتهای حملات هوایی برای تضعیف توان موشکی ایران است؛ هرچند برخی مشاوران نظامی ترامپ نسبت به کاهش ذخایر مهمات آمریکا هشدار دادهاند. به نوشته این روزنامه، شماری از مقامهای آمریکایی نیز معتقدند تهران با طولانی کردن روند مذاکرات، امیدوار است فشارهای سیاسی داخلی، دولت ترامپ را از ادامه گزینه نظامی منصرف کند.