ترامپ گزینه حمله مشترک با اسرائیل به زیرساختهای انرژی ایران را بررسی میکند
منابع آمریکایی از بررسی سناریوی تازهای در کاخ سفید برای افزایش فشار بر ایران خبر میدهند؛ سناریویی که بر اساس آن، دولت آمریکا در حال بررسی اجرای حملاتی گسترده به زیرساختهای انرژی ایران با مشارکت رژیم صهیونیستی است تا تهران را به پذیرش شروط واشنگتن در مذاکرات وادار کند.
به گزارش ایلنا، آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشت: دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا بهطور جدی گزینه حمله به اهداف مرتبط با بخش انرژی ایران را در روزهای آینده بررسی میکند، اما هنوز دستور نهایی برای اجرای این عملیات صادر نشده است.
به گفته این مقام، هدف از موج جدید حملات احتمالی، وارد کردن فشار بیشتر به ایران از طریق هدف قرار دادن تأسیسات انرژی و زیرساختهای حیاتی این کشور است تا تهران ناچار به پذیرش خواستههای آمریکا در روند مذاکرات شود.
این گزارش همچنین حاکی است که حملات احتمالی میتواند بهصورت مشترک با رژیم صهیونیستی انجام شود؛ اقدامی که به اعتقاد منابع آمریکایی، احتمال پاسخ موشکی ایران به سرزمینهای اشغالی را افزایش خواهد داد.
ترامپ نیز روز جمعه در نشست کابینه آمریکا، بار دیگر با ادبیاتی تهدیدآمیز علیه ایران گفت: «ضربات بسیار شدیدی به آنها وارد خواهیم کرد و در نهایت به جایی میرسند که دیگر توان تحمل نخواهند داشت.»
وی پس از این نشست نیز مدعی شد ادامه حملات آمریکا، ایران را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.
در همین حال، «کارولین لیویت» سخنگوی کاخ سفید نیز با تکرار مواضع واشنگتن مدعی شد دولت آمریکا اجازه نخواهد داد ایران در دوره ریاستجمهوری ترامپ به سلاح هستهای دست پیدا کند.