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ریاض در مسیر تشکیل ائتلاف دریایی؛ ۱۴ کشور به ابتکار عربستان پیوستند

ریاض در مسیر تشکیل ائتلاف دریایی؛ ۱۴ کشور به ابتکار عربستان پیوستند
کد خبر : 1820585
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وزارت دفاع عربستان از برگزاری نشستی با حضور نمایندگان ۴۳ کشور و اتحادیه اروپا برای بررسی تشکیل ائتلاف دریایی دفاعی چندملیتی خبر داد و اعلام کرد ۱۴ کشور تاکنون حمایت رسمی خود را از این ابتکار اعلام کرده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد این کشور میزبان نشست رؤسای ستادهای ارتش و نمایندگان کشورهای دوست و شریک، به همراه هیئت اتحادیه اروپا، برای بررسی طرح ایجاد «ائتلاف دریایی دفاعی چندملیتی» بوده است؛ ابتکاری که با هدف تقویت امنیت دریایی، حفاظت از آبراه‌های بین‌المللی و مقابله با تهدیدهای علیه کشتیرانی و تجارت جهانی مطرح شده است.

طبق اعلام وزارت دفاع عربستان، نمایندگان ۴۳ کشور و اتحادیه اروپا از مجموع ۵۱ کشور و سازمان دعوت‌شده، به‌صورت حضوری یا مجازی در این نشست شرکت کردند. شرکت‌کنندگان درباره افزایش تهدیدهای امنیت دریایی، از جمله حملات به کشتی‌های تجاری، نفتکش‌ها و زیرساخت‌های دریایی و پیامدهای آن برای زنجیره تأمین جهانی و اقتصاد بین‌الملل گفت‌وگو کردند.

در این نشست همچنین پیش‌نویس منشور ائتلاف، ساختار سازمانی، سازوکار فرماندهی و کنترل و برنامه‌های اجرایی آن بررسی شد. بر اساس این طرح، عربستان به‌عنوان کشور مؤسس و رهبر ائتلاف، میزبان مقر اصلی آن خواهد بود. مأموریت این ائتلاف بر تأمین امنیت تنگه باب‌المندب، دریای سرخ و خلیج عدن متمرکز خواهد بود.

شرکت‌کنندگان توافق کردند رایزنی‌های نظامی برای نهایی‌سازی منشور، ساختار و سازوکارهای ائتلاف و تکمیل روند الحاق کشورهای متقاضی ادامه یابد تا زمینه برای امضای منشور و آغاز رسمی فعالیت ائتلاف فراهم شود.

وزارت دفاع عربستان همچنین اعلام کرد این ائتلاف، ابتکاری دفاعی و بین‌المللی است که عضویت در آن برای همه کشورهای همسو با اهداف و اصول آن آزاد خواهد بود.

در پایان نشست، ۱۴ کشور شامل عربستان، کویت، بحرین، قطر، پاکستان، ترکیه، مصر، اردن، یمن، بنگلادش، نیجریه، سودان، جیبوتی و سومالی با صدور بیانیه‌ای مشترک از تشکیل این ائتلاف حمایت کردند. به گفته ریاض، شماری دیگر از کشورهای حاضر نیز از این ابتکار پشتیبانی کرده‌اند، اما هنوز در حال طی کردن مراحل قانونی داخلی برای پیوستن رسمی به این بیانیه هستند.

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