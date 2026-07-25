به گزارش ایلنا، اتحادیه اروپا با درخواست آمریکا برای تعویق انتشار تصاویر ماهواره‌ای برنامه «کوپرنیکوس» از منطقه خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز موافقت کرد. این تصمیم که به‌طور موقت سیاست انتشار آزاد و رایگان داده‌های این برنامه را کنار گذاشته، انتشار تصاویر را به مدت ۲۴ ساعت به تأخیر می‌اندازد.

بر اساس تصمیم منتشرشده در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا، این محدودیت شامل داده‌ها و تصاویر ماهواره‌های «سنتینل-۱» و «سنتینل-۲» است. این اقدام در پی درخواست رسمی آمریکا در ۲۶ مه از کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا صورت گرفت و پس از بررسی، به تصویب نهادهای ذی‌ربط اروپایی رسید.

شورای اتحادیه اروپا در بیانیه خود اعلام کرد این تأخیر برای جلوگیری از دسترسی و استفاده دولت‌ها یا بازیگران غیردولتی از تصاویر ماهواره‌ای ضروری است؛ زیرا به گفته این شورا، انتشار فوری این تصاویر ممکن است امنیت و منافع کشورهای عضو اتحادیه اروپا و متحدان آن‌ها در منطقه را تحت تأثیر قرار دهد.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که همزمان برخی شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه تصاویر ماهواره‌ای و خدمات ناوبری نیز محدودیت‌هایی را برای انتشار تصاویر این منطقه اعمال کرده‌اند؛ اقدامی که همزمان با افزایش تنش‌های نظامی پیرامون ایران و تنگه هرمز صورت گرفته است.

این نخستین بار در سال‌های اخیر است که اتحادیه اروپا به دلایل امنیتی، انتشار بخشی از داده‌های آزاد برنامه «کوپرنیکوس» را به تعویق می‌اندازد؛ موضوعی که از حساسیت تحولات جاری در خلیج فارس و اهمیت اطلاعات ماهواره‌ای در شرایط بحران حکایت دارد.

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