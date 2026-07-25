ناامنی در بابالمندب، هزینه صادرات نفت عربستان به آسیا را چند برابر کرد
خبرگزاری رویترز گزارش داد تشدید ناامنی در دریای سرخ، نفتکشهای عربستان را به تغییر مسیر از بابالمندب واداشته است؛ اقدامی که علاوه بر افزایش زمان حمل، هزینه انتقال هر محموله نفتی را بهطور چشمگیری بالا برده است.
به گزارش ایلنا، تشدید ناامنیها در دریای سرخ و تداوم حملات و تهدیدهای انصارالله یمن، بسیاری از نفتکشهای حامل نفت عربستان را ناچار کرده است مسیر سنتی خود از تنگه بابالمندب و کانال سوئز را تغییر دهند و از دماغه امید نیک در جنوب آفریقا راهی بازارهای آسیایی شوند.
این تغییر مسیر در شرایطی رخ میدهد که برخلاف چند دهه گذشته، بخش عمده صادرات نفت عربستان راهی کشورهای آسیایی میشود و هرگونه اختلال در مسیرهای دریایی، مستقیما بر هزینه و زمان انتقال نفت این کشور اثر میگذارد.
بر اساس محاسبات خبرگزاری رویترز با استناد به دادههای گروه بورس لندن (LSEG)، هزینه سوخت یک نفتکش برای انتقال نفت از بندر ینبع عربستان به تایوان، از حدود یک میلیون و ۲۶۰ هزار دلار به نزدیک دو میلیون و ۸۷۰ هزار دلار افزایش مییابد؛ به این معنا که تنها تغییر مسیر، بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار دلار هزینه اضافی سوخت به هر سفر تحمیل میکند.
علاوه بر افزایش هزینه، این مسیر طولانیتر باعث میشود نفتکشها چندین روز بیشتر در دریا بمانند؛ موضوعی که زمان تحویل محمولهها را افزایش داده و هزینههای عملیاتی و حملونقل را نیز بالا میبرد.
شرکت «انرژی اسپکتس» نیز اعلام کرده است نفتکشهای غولپیکر به دلیل محدودیتهای کانال سوئز، نمیتوانند با ظرفیت کامل از این آبراه عبور کنند. از این رو، برخی از این شناورها ابتدا با بخشی از ظرفیت خود از کانال عبور کرده و سپس در دریای مدیترانه بارگیری مجدد انجام میدهند؛ روندی که حملونقل نفت را پیچیدهتر و پرهزینهتر کرده است.
کارشناسان معتقدند تداوم ناامنی در دریای سرخ و بابالمندب، علاوه بر افزایش هزینه صادرات نفت عربستان، میتواند بر بازار جهانی انرژی، نرخ حملونقل دریایی و زنجیره تأمین کالاها نیز تأثیر قابل توجهی بگذارد.