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آکسیوس: حمله آمریکا به ایران فعلا متوقف شد؛ مذاکرات به توافق نزدیک می‌شود

آکسیوس: حمله آمریکا به ایران فعلا متوقف شد؛ مذاکرات به توافق نزدیک می‌شود
کد خبر : 1818418
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منابع آگاه به آکسیوس گفتند ترامپ برخلاف روزهای گذشته، از صدور مجوز حمله به ایران خودداری کرده است؛ تصمیمی که همزمان با پیشرفت مذاکرات و ورود هیأت عمانی به تهران اتخاذ شده است.

 به گزارش ایلنا، پایگاه خبری «آکسیوس» به نقل از دو منبع آگاه مدعی شد ارتش آمریکا همچنان در حال آماده‌سازی سناریوهای احتمالی برای اجرای عملیات نظامی گسترده علیه ایران است، اما دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هنوز دستور نهایی برای آغاز این حملات را صادر نکرده است.

این رسانه به نقل از یکی از منابع خود گزارش داد ترامپ روز جمعه، برخلاف روزهای گذشته که به‌طور روزانه طرح‌های نظامی را بررسی می‌کرد، مجوز اجرای حمله به ایران را صادر نکرد.

آکسیوس همچنین به نقل از منابع خود از پیشرفت مذاکرات خبر داد و مدعی شد احتمال دستیابی به توافقی میان ایران و عمان تا پایان هفته وجود دارد.

به نوشته این رسانه، تصمیم ترامپ برای خودداری از صدور مجوز حمله، تنها چند ساعت پس از ورود هیأتی از عمان به تهران برای گفت‌وگو درباره تحولات مربوط به تنگه هرمز اتخاذ شده است.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که پیش‌تر سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از یک مقام اسرائیلی مدعی شده بود تل‌آویو خود را برای حمله گسترده آمریکا به ایران آماده کرده، اما واشنگتن تصمیم گرفته است فرصت بیشتری به روند مذاکرات بدهد.

ترامپ نیز روز گذشته با اشاره به روند مذاکرات مدعی شد ایران هنوز برای دستیابی به توافق آماده نیست، اما گفت‌وگوها میان دو طرف ادامه دارد و تهران هر روز جدی‌تر می‌شود.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین مدعی شد واشنگتن دو گزینه پیش‌رو دارد؛ یا به حملات خود ادامه داده و توانمندی‌های ایران را هدف قرار دهد، یا از مسیر دیپلماسی به توافقی با تهران دست یابد. وی تأکید کرد که مذاکرات میان دو طرف همچنان ادامه دارد.

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