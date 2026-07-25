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رسانه عبری: اسرائیل در دور بعدی جنگ، زیرساخت‌های ایران را هدف می‌گیرد

رسانه عبری: اسرائیل در دور بعدی جنگ، زیرساخت‌های ایران را هدف می‌گیرد
کد خبر : 1818414
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یک روزنامه عبری نوشت: محافل امنیتی اسرائیل در صورت ازسرگیری جنگ با ایران، خواهان حملاتی شدیدتر از دور گذشته و هدف قرار دادن زیرساخت‌های این کشور هستند؛ هرچند ادامه فشار نظامی آمریکا بر تهران همچنان گزینه مطلوب تل‌آویو ارزیابی می‌شود.

به گزارش ایلنا، روزنامه عبری «اسرائیل هیوم» در گزارشی به بررسی سناریوهای احتمالی رژیم صهیونیستی در صورت ازسرگیری جنگ با ایران پرداخت و مدعی شد تل‌آویو در بالاترین سطح آماده‌باش قرار دارد و نهادهای امنیتی این رژیم تحولات مربوط به احتمال آغاز دور جدید درگیری‌ها را به دقت رصد می‌کنند.

این روزنامه به نقل از ارزیابی‌های نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی نوشت که در شرایط کنونی، گزینه مطلوب تل‌آویو ادامه فشار نظامی آمریکا و تداوم آنچه «محاصره عملی ایران» توصیف کرده، است.

با این حال، اسرائیل هیوم مدعی است نگرانی اصلی مقامات این رژیم آن است که دونالد ترامپ در صورت طولانی شدن وضعیت کنونی، به سمت توافقی با ایران حرکت کند که از نگاه تل‌آویو، منافع اسرائیل را تأمین نکند.

از همین رو، برخی محافل امنیتی رژیم صهیونیستی معتقدند اگر جنگ از سر گرفته شود، حملات باید شدیدتر از دور گذشته باشد و علاوه بر اهداف نظامی، زیرساخت‌های ایران نیز هدف قرار گیرد.

این روزنامه در عین حال اذعان می‌کند که حتی تشدید حملات نیز تضمینی برای تحقق اهدافی همچون تغییر نظام سیاسی ایران یا وادار کردن تهران به تسلیم نخواهد بود.

اسرائیل هیوم همچنین مدعی شد یکی از نگرانی‌های اصلی در صورت گسترش جنگ، احتمال حمله ایران به تأسیسات و ذخایر نفتی کشورهای همسایه است؛ اقدامی که می‌تواند بازار جهانی انرژی را با بحران مواجه کند.

در ادامه این گزارش ادعا شده است که تل‌آویو احتمال می‌دهد ایران برای غافلگیر کردن اسرائیل، دست به حمله‌ای پیش‌دستانه بزند؛ موضوعی که به نوشته این روزنامه، یکی از دلایل قرار گرفتن نیروهای اسرائیلی در بالاترین سطح آماده‌باش است.

اسرائیل هیوم در پایان نوشت منطقه ممکن است بار دیگر وارد دوره‌ای از تنش شدید شود؛ تنش‌هایی که می‌تواند به ازسرگیری جنگ منجر شود یا بدون وقوع درگیری پایان یابد. به نوشته این روزنامه، روند تحولات در نهایت تا حد زیادی به تصمیمات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گره خورده است.

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