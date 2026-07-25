رسانه آمریکایی از سناریوهای پنتاگون علیه ایران پرده برداشت؛ از خارک تا عملیات ویژه

به گزارش ایلنا، نشریه آمریکایی «فارن پالیسی» در گزارشی به بررسی گزینه‌های احتمالی ارتش آمریکا در صورت گسترش جنگ با ایران پرداخته و نوشته است که واشنگتن در حال حاضر بیش از آنکه به دنبال اشغال گسترده خاک ایران باشد، سناریوهای محدودتری از جمله تصرف برخی جزایر راهبردی و اجرای عملیات نیروهای ویژه را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

این گزارش می‌افزاید همزمان با ادامه حملات هوایی آمریکا، برخی گزارش‌ها از اعزام نیروهای بیشتر، از جمله یگان‌های ویژه و تیم‌های پزشکی نظامی، به منطقه حکایت دارد تا دامنه گزینه‌های عملیاتی ارتش آمریکا افزایش یابد.

بر اساس این گزارش، در جریان نشست اخیر کنگره آمریکا، از مقام‌های ارشد نظامی درباره احتمال اجرای عملیات زمینی علیه ایران سؤال شد. دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، بدون تأیید چنین سناریویی، اذعان کرد که «قدرت هوایی محدودیت‌های خود را دارد» و ارتش همواره گزینه‌های مختلفی را برای تصمیم‌گیران آماده می‌کند.

فارن پالیسی به نقل از چند فرمانده و مقام پیشین ارتش آمریکا نوشت که حمله زمینی گسترده به ایران مستلزم به‌کارگیری نیرویی بسیار فراتر از حدود ۵۰ هزار نظامی آمریکایی مستقر در منطقه خواهد بود و در شرایط فعلی چندان محتمل به نظر نمی‌رسد.

در مقابل، این منابع احتمال اجرای عملیات‌های محدودتر، از جمله تصرف جزایر راهبردی ایران یا حملات نیروهای ویژه به برخی اهداف نظامی را بیشتر ارزیابی کرده‌اند.

جوزف وتل، فرمانده پیشین ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام)، نیز به این نشریه گفت انتظار ندارد ارتش آمریکا به دنبال پیشروی تا عمق خاک ایران یا ورود به تهران باشد و به گفته او، کاخ سفید نیز در حال حاضر عملیات زمینی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران را بررسی نمی‌کند.

به گفته وی، در صورت اجرای عملیات، اهداف احتمالی می‌تواند مراکز فرماندهی و کنترل، سکوهای پرتاب موشک، انبارهای تسلیحاتی و زیرساخت‌های نظامی مرتبط با کنترل تردد در تنگه هرمز باشد.

وتل همچنین مدعی شد هرگونه عملیات گسترده برای تصرف مناطق ساحلی و بازگشایی تنگه هرمز به دست‌کم ۱۰۰ هزار نیروی نظامی نیاز دارد و با توجه به شرایط جغرافیایی ایران و نبود پایگاه‌های پشتیبانی مشابه جنگ عراق، با چالش‌های لجستیکی سنگینی روبه‌رو خواهد بود.

در ادامه گزارش، مارک کانسیان، مشاور مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی آمریکا (CSIS) نیز احتمال حمله زمینی گسترده به ایران را «بسیار اندک» توصیف کرده و مدعی شده است تصرف برخی جزایر راهبردی، از جمله جزیره خارک، گزینه‌ای واقع‌بینانه‌تر برای ارتش آمریکا محسوب می‌شود.

وی مدعی شد آمریکا از توان کافی برای اجرای چنین عملیاتی برخوردار است، اما نیروهایش در این سناریو با حملات موشکی و پهپادی ایران و همچنین تلفات قابل توجهی مواجه خواهند شد.

به نوشته فارن پالیسی، حامیان این سناریو معتقدند تصرف جزیره خارک، به عنوان یکی از مهم‌ترین پایانه‌های صادرات نفت ایران، می‌تواند به اهرم فشاری علیه تهران تبدیل شود؛ هرچند برخی فرماندهان پیشین ارتش آمریکا درباره تأثیر واقعی چنین اقدامی بر بازگشایی تنگه هرمز تردید دارند.

این گزارش همچنین به نقل از چند نماینده کنگره آمریکا نوشت که حتی عملیات محدود برای تصرف جزایر ایران نیز می‌تواند واشنگتن را وارد یک درگیری فرسایشی و طولانی‌مدت کند.

تد لیو، عضو دموکرات کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا هشدار داد که حفظ کنترل هر منطقه‌ای در برابر حملات مستمر ایران دشوار خواهد بود و ممکن است آمریکا را وارد «جنگی بی‌پایان» کند. پت هریگان، نماینده جمهوری‌خواه و عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس نیز نگرانی مشابهی را مطرح کرده است.

فارن پالیسی در پایان می‌نویسد هرچند برخی کارشناسان احتمال حمله زمینی را منتفی نمی‌دانند، اما در شرایط کنونی نه ارتش آمریکا آمادگی لازم برای یک تهاجم گسترده را دارد و نه دولت واشنگتن تصمیم رسمی برای آغاز چنین عملیاتی اعلام کرده است.