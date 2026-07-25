به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح انصارالله یمن از دو عملیات ویژه علیه عربستان سعودی خبر داد.

یحیی سریع اظهار داشت که انصارالله تاسیسات نفتی آرامکو را با حملات تلافی‌جویانه هدف قرار داده است.

وی همچنین افزود که اصل محاصره در برابر محاصره ادامه خواهد یافت.

وی افزود: «ما به انجام وظیفه خود در دفاع شرافتمندانه و مسئولانه از کشور و مردم خود متعهد هستیم و دشمن جنایتکار از ما چیزی جز مقاومت و رویارویی نخواهد یافت.»

سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: «ما تأکید می‌کنیم که محاصره دریایی اعمال شده بر دشمن سعودی در پاسخ به تجاوز متقابل و محاصره ناعادلانه آن که به مدت ۱۲ سال ادامه داشته است، همچنان پابرجاست.»

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