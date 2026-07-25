خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر آموزش هند استعفا داد

وزیر آموزش هند استعفا داد
کد خبر : 1818262
لینک کوتاه کپی شد.

پس از هفته‌ها اعتراض به دلیل افشای اطلاعات برخی از آزمون‌ها در هند، وزیر آموزش این کشور استعفا داد.

به‌گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، وزیر آموزش هند امروز -شنبه- پس از هفته‌ها اعتراض که خواستار برکناری او به دلیل درز اطلاعات در برخی از رقابتی‌ترین آزمون‌های ورودی کشور و بی‌نظمی‌ها در سیستم آموزشی بود، استعفا داد.

این اقدام اولین امتیاز بزرگ از سوی دولت نارندرا مودی، نخست وزیر، پس از هفته‌ها تظاهرات سراسری، تحصن و اعتصاب غذا توسط جنبش سوسک‌ است که خواستار استعفای دارمندرا پرادان شده بود.

این تظاهرات بدل به یکی از بارزترین نشانه‌های مخالفت عمومی علیه دولت مودی در سال‌های اخیر شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل