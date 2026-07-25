وزیر آموزش هند استعفا داد
پس از هفتهها اعتراض به دلیل افشای اطلاعات برخی از آزمونها در هند، وزیر آموزش این کشور استعفا داد.
بهگزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، وزیر آموزش هند امروز -شنبه- پس از هفتهها اعتراض که خواستار برکناری او به دلیل درز اطلاعات در برخی از رقابتیترین آزمونهای ورودی کشور و بینظمیها در سیستم آموزشی بود، استعفا داد.
این اقدام اولین امتیاز بزرگ از سوی دولت نارندرا مودی، نخست وزیر، پس از هفتهها تظاهرات سراسری، تحصن و اعتصاب غذا توسط جنبش سوسک است که خواستار استعفای دارمندرا پرادان شده بود.
این تظاهرات بدل به یکی از بارزترین نشانههای مخالفت عمومی علیه دولت مودی در سالهای اخیر شده است.