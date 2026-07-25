ترکیه ‌‌تشدید ‌تروریسم غیرقانونی شهرک‌نشینان‌ در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را محکوم کرد.

وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که چهار فلسطینی روز جمعه توسط «شهرک‌نشینان تروریست» که به تشویق دولت‌ اسرائیل، اقدام به این کار کرده‌اند، شهید شدند. این وزارتخانه این اقدام‌ها را نتیجه ‌«سیاست نسل‌کشی مداوم اسرائیل» ‌خواند.

این وزارتخانه بار دیگر از جامعه بین‌المللی خواست تا از مصونیت جرایم مرتبط با شهرک‌نشینان جلوگیری کند و مسئولان آن را پاسخگو قرار دهد.

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